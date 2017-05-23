Калуга, 23 мая, 2017, 15:07 — ИА Регнум. Порядка 20 детей и двое взрослых, проживающих в поселке Воротынск Калужской области, были срочно госпитализированы в инфекционную больницу из-за вспышки ротовирусной инфекции. Из поступивших в медицинское учреждение около 30% воспитанники поселкового детсада, которые по словам медиков находятся в среденетяжелом состоянии, сообщает 23 мая корреспондент ИА REGNUM.

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Ситуацию со вспышкой ротовирусной инфекцией у детей рассмотрели 22 мая на заседании областного кабинета министров. Было отмечено, что в поселке Воротынск на карантин закрывались детский сад и школа. Сам вирус был обнаружен в водопроводной воде.

Между тем, по данным специалистов регионального Роспотребнадзора, первым пострадавшим в поселке от этой ротовирусной инфекции стал полугодовалый малыш. Ребенок был госпитализирован еще 21 апреля.

Кстати, об эпидемии в Воротынске тогда вскользь сообщили местные СМИ. Но предметом обсуждения на уровне областного правительства области ситуация стала лишь в эти дни.

По заверению медиков, специалисты ежедневно ведут в поселке Воротынск мониторинг водопроводной воды, на их постоянном контроле также находятся работники детсада и школы, которые связаны с приготовлением пищи.

«Ротовирусная инфекция — это болезнь грязных рук. Карантин мы не объявляли, на два дня была закрыта одна школа и один детский сад, когда проводилось хлорирование воды. Ситуация под контролем, состояние детей, которые сейчас в больнице, нормальное, они выписываются. Мы неоднократно выезжали на место, приезжали из НИИ Эпиднадзора Москвы, Роспотребнадзора», — успокоил коллег на заседании регионального правительства министр здравоохранения Калужской области Константин Баранов.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в Туринске Свердловской области ротовирусной инфекцией в марте 2017 года заболели около 20 человек. Среди них есть и семимесячный ребёнок.