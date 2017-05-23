Севастополь, 23 мая, 2017, 13:31 — ИА Регнум. 22 мая в конференц-зале «Адмирал» в Best Western Sevastopol Hotel состоялась пресс-конференция в преддверии открытия XXVI Международного Кинофорума «Золотой Витязь», а затем в Русском академическом драматическом театре им. А.В.Луначарского — торжественная церемония открытия XXVI МКФ «Золотой Витязь».

Людмила Лис ИА REGNUM Пресс-конференция перед открытием МКФ «Золотой Витязь» в Севастополе

В пресс-конференции принимали участие известные артисты из России, члены жюри и зарубежные гости, давние друзья и партнеры кинофестиваля. Открыл пресс-конференцию президент Кинофорума, председатель Славянского Творческого Союза, народный артист России Николай Бурляев. В начале пресс-конференции он сказал, что в нынешнее кризисное время провести кинофорум на должном уровне стало тяжелой задачей, но все удалось решить благодаря молитвам и благословению патриарха Московского и всея Руси Кирилла, который является духовным попечителем кинофестиваля.

«Программа кинофорума очень интересная, жаль, что я не мог из-за ограниченного бюджета пригласить всех гостей, а сюда предполагали приехать очень много людей, поначалу планировалось 150 человек, но пришлось сократить до 50 человек. Мы в походе потеряли очень известного режиссера Эмира Кустурицу, не смогли его пригласить из-за ограниченного бюджета. Его фильм «По млечному пути» участвует в программе нашего кинофорума. В нем снималась Моника Белуччи, Моника сейчас в Каннах. Приедет сюда еще одна героиня этого замечательного фильма Слобода Мичалович. Это одна из лучших актрис сербского театра и кино. Специальный гость нашего фестиваля на протяжении десяти лет признавался лучшим артистом года в Германии, хотя он серб. Много лет назад, когда мы все были молоды, он покорил Советский Союз фильмами про индейцев «Сыновья Большой медведицы», «Чингачгук — большой змей» — Гойко Митич. 28 стран участвуют в нынешней программе…»

«Кроме того, я только что вернулся с репетиции Севастопольского симфонического оркестра под руководством Владимира Кима. 24 мая Севастополь услышит музыку великого русского композитора Бориса Петрова к фильму «Лермонтов». Много внеконкурсных программ. Приехали и артисты, которые не бросили наш фестиваль в трудное для него время. Это Владимир Гостюхин — выдающийся народный артист России, Белоруссии и всего Советского Союза, народный артист Украины Михаил Голубович, одна из самых красивых актрис нашего кино и театра Моссовета Ольга Кабо, легендарный народный артист Советского Союза Сергей Шакуров, любимый зрителями актер, который часто ездит поддержать жителей Донбасса, Сергей Маховиков. Также здесь вице-президент «Золотого Витязя» выдающийся югославский кинодраматург Йован Маркович и выдающийся режиссер и профессор киноакадемии Маргарит Николов из Болгарии. Также мы проведем ретроспективы фильмов уже ушедших из жизни мастеров кино Анджея Вайды, Виктора Турова, с которым мы 26 лет тому назад задумали создать «Золотой Витязь» у него на кухне».

Николай Бурляев предоставил слово Гойко Митичу, к которому журналисты проявили наибольший интерес. Он сказал, что приехал в Севастополь впервые, хотя раньше в Крыму бывал. На реплику Михаила Голубовича, что на Украину его теперь не пустят, он ответил, что на Украине уже был, поэтому совсем не переживает на этот счет.

«А вообще в Крыму я был. В Ялте мы снимались. Давно, лет тридцать тому назад. Когда я приезжаю в Россию, это как домой. Вообще в любое место в бывшем Советском Союзе. Мы снимались на Кавказе, в Минске. Я играл советского партизана. Я играл сначала генерала, а потом и маршала Соколовского, когда жил в ГДР еще. Было интересно. Так что я здесь как дома. Что касается санкций, я свободный гражданин, езжу, где мне хочется, только в Москве я два часа стоял на паспортном контроле. Хотелось бы быстрее проходить формальности. Жалко терять время жизни. А что касается Украины, то я сожалею, я не понимаю, как все это случилось, вы же два братских народа. Но это такая политика, ведь с Югославией тоже так случилось. Но ясно одно, если бы крымчане не захотели вернуться в Россию, то сейчас тут стоял бы уже американский флот».

Людмила Лис ИА REGNUM Гойко Митич

Владимир Гостюхин, которого Николай Бурляев назвал апостолом «Золотого Витязя» заметил: «Любимый артист моего детства — Гойко Митич. Приятно, что на смену нашим ушедшим друзьям приходят новые друзья. Приятно быть здесь с вами».

Людмила Лис ИА REGNUM Николай Гстюхин и Йован Маркович

Затем слово взял представитель Болгарии Маргарит Николов, выпускник ВГИКа, однокурсник Никиты Михалкова и член жюри: «Уважаемые и дорогие гости, я очень рад, что на 26 году от своего сотворения наш «Золотой Витязь» развивается и радует нас своим нравственным кинематографом, где царит созидающий и спасающий дух. Славянское братство никогда не отходило от этой сути. Кинофорум дает веру и надежду молодому поколению. Конкурсная программа Республики Болгария посвящается 140-летию освобождения Болгарии от османского ига. Это означает вечные отношения болгарского народа с русским».

Людмила Лис ИА REGNUM Сергей Маховиков, Маргарит Николов, Сергей Шакуров

Николай Петрович Бурляев анонсировал предстоящий в рамках Кинофорума международный круглый стол: «Золотой Витязь» — это не тусовка на море, чтобы приехать, выпить, закусить, чтобы потом обругали в прессе наш кинофестиваль. Это флагман новой государственной политики, принятой в 2014 году и о которой «Витязь» начал говорить от самого дня своего рождения. Мы тогда еще говорили, что в стране нет стратегии государственной культурной политики, но вот она принята. Одно из важнейших событий нашего форума будет 26 мая. Это будет международная конференция на тему «Новая государственная культурная политика России — о возрождении кинематографа. Наш кинематограф сейчас, что бы ни говорили наши чиновники Минкультуры и Фонда кино, находится в ужасном состоянии. Прежде всего, это духовная катастрофа. Кинематографисты предали кинематограф как искусство. Чиновники отчитываются, что у них все хорошо, — за семь лет создано почти 200 фильмов, мы задали вопрос: чем мы можем гордиться? Лично я могу назвать не более пяти фильмов. Того же Михалкова «Цитадель», «Брестская крепость», о космосе «Притяжение». Тоже хороший фильм. Вот только они опечалены, что нет сборов за первый уикенд. Но это фильм долгоиграющий. Пусть не расстраиваются. Наш фильм «Андрей Рублев» тоже не собрал в первую неделю ничего, но зато он работал на воспитание нации, на нем возрастали поколения, люди воцерковлялись, открывали древнерусскую живопись и Андрея Рублева, который был вскоре после этого прославлен в лике святых. Этим должен заниматься кинематограф! Поэтому мы проведем конференцию, где будем открыто говорить, невзирая на то, понравится ли это нашим коллегам или нет. Я имею ввиду практически диверсию к 100-летию со дня революции — фильм о нашем святом Николае Втором, на роль которого выбран порноактер из Германии. Как это понимать? Очень много вопросов, с которыми мы должны разбираться. И не потому, что нам кто-то не нравится из режиссеров. Мы не принимаем политику в области кинематографа. Когда мы обсуждали на Общественном совете в Минкульте Фонд кино, я выступил с критическим докладом, а рядом находились руководители фонда. Один из них — руководитель попечительского совета — мой друг Владимир Ильич Толстой — советник президента по культуре. Он ответил, что Общественный совет неправильно понимает задачи, которые правительство поставило перед Фондом кино — делать деньги на кино, чтобы как-то соперничать с Голливудом. А то, что они понижают духовный уровень народа, их, оказывается, очень мало волнует. Если правительство ошиблось, значит, его надо поправить. Культура и рынок понятия несовместимые. Раздали все кинотеатры в частные руки, теперь мы их обратно забрать не можем, а раз они все построены на западные деньги, то и показывать будут только западное кино. Так что надо вносить поправки. И этим мы здесь будем заниматься. Итоги этой конференции будут обязательно доведены до президента страны. «Золотой Витязь» — это борьба за душу человека, которую мы ведем и успешно».

Далее слово предоставили артисту Сергею Маховикову, который часто бывает в ДНР и ЛНР: «Я езжу на Донбасс, потому что меня приглашают. Сам не напрашиваюсь, но и не откажусь никогда. Второе. Я, как и наш товарищ, серб Гойко Митич чувствую себя в Севастополе как дома. Я поддерживаю «Золотой Витязь» не только потому, что это битва, борьба, но еще и потому что у «Золотого Витязя» есть маленькие бронзовые витязи. В Томске есть отделение «Бронзовый Витязь». Я его вице-президент. Это детское кино. Я требую и от Бурляева, и буду требовать от президента: «Бронзовому Витязю» надо отдать один федеральный канал, желательно НТВ. Это в наших силах, чтобы хорошее детское кино показывалось по федеральному каналу. На этом кинофоруме вы увидите его, вы будете плакать, вы узнаете, что растет великое поколение людей, которое сможет возглавить нашу страну — великую Россию. Пусть не гаснет этот огонь, и все будет хорошо».

К слову сказать, в рамках кинофорума есть номинация — «Фильмы для детей». Жюри полностью состоит из подростков. Председатель жюри Алексей Петушков — ученик 8 класса Оренбургского президентского кадетского училища. В этой номинации не обошлось без скандала. Во время просмотра конкурсных картин детское жюри обратилось к президенту кинофорума с просьбой об исключении одного из фильмов из конкурсной программы. Николай Петрович Бурляев посмотрел фильм и убедился в том, что дети были правы. Этот фильм, представленный Великобританией, содержал в себе ненормативную лексику и другие сомнительные элементы. Абсолютно непонятно, что думали себе создатели этого фильма, когда посылали свое безнравственное произведение именно на это фестиваль. Однако благодаря бдительности несовершеннолетнего жюри фильм был отстранен от участия в конкурсе.

Ведущий пресс-конференции представил журналистам народного артиста ЛНР Михаила Голубовича, который сказал: «Те идеи, которые несет Золотой Витязь, очень схожи с идеями людей, живущих нынче в ЛНР. Эти люди теперь знают, что такое, когда убивают, когда нет хлеба, воды, света, газа. Люди пересмотрели свои духовные и нравственные ценности. Когда по радио в Луганске прошла информация о том, что я еду на «Витязь», совершенно незнакомые люди 9 мая, когда я шел в Бессмертном полку, подходили и просили поклониться создателям этого фестиваля. Сегодня люди соскучились по высокой нравственности и духовности».

Людмила Лис ИА REGNUM Михаил Голубович

Сергей Шакуров посетовал на то, что в Севастополе в этом году холодно: «Я расстроен, потому что в прошлом году я уже в это время купался, я всегда в Севастополе купаюсь, а теперь не получится». Он заметил, что этот кинофорум уже 26 лет плывет против течения, и это дорогого стоит, потому что от трудностей фестиваль только закаляется и становится сильнее.

Синиш Ковачевич из Сербии — режиссер, председатель жюри в номинации «Игровые полнометражные фильмы» сказал: «10 дней пребывания в Севастополе для меня праздник. Я все свои планы в Европе отложил, чтобы быть здесь. И свой день рождения я буду встречать с вами. Что касается возможных санкций после поездки в Крым? Разве можно жить без санкций?»

Звезда экрана, мастер драматического рассказа, артист Владимир Зайцев выразил свое восхищение легендарным Севастополем: «Я первый раз в жизни в Севастополе. Я потрясен духом этого города. Я почувствовал ту боль, которую испытали жители этого города в своей славной истории. Но жаль, что нет никакой рекламы, я разговаривал с людьми, и мало кто знает, что здесь проходит фестиваль. Ведь мы все здесь занимаемся очень важным делом. Для меня очень важно, что я скажу внукам. Мои внуки будут еще и сербы наполовину. Я хочу им еще дать советы по жизни, а фактического материала для примеров не хватает. Душа бессмертна, и мы не должны ее бросать, а должны подпитывать добром. Спасибо друзьям, которые приехали из-за рубежа. Нас с ними пытаются ссорить. Это печально. Журналисты если вы можете писать, давайте все-таки делать добрые дела вместе. Будем вместе трудиться на благо нашего прошлого и будущего».

Бурляев также выразил благодарность МЧС и лично министру Пучкову: «Уважаемые севастопольцы! Если бы не МЧС — один из наших соорганизаторов — то мы бы до вас и не доехали. Телевидение Института культуры будет подавать видеосигнал с Торжественного открытия нашего кинофорума на шесть телекомпаний России, МЧС-медиа, Рязань, Омск, Иркутск, все будут нас смотреть».

Йован Маркович — кинодраматург и продюсер из Сербии, председатель жюри в номинации «Анимационные фильмы» сказал: «Я здесь был много раз. Первый раз — в 90-е годы. Мы плавали по Днепру и доплыли до Севастополя. Здесь тогда, и украинский, и русский флот стояли. И нас тогда пригласили на базу русского Черноморского флота и даже разрешили снимать, потому что самый молодой корабль был старше десяти лет. А в прошлом году мы тоже были на этой базе на корабле, который носит 12 континентальных ракет. Новый корабль. Это очень хорошо, и нам уже снимать не разрешили. Надеюсь, что в следующем году еще что-нибудь новое увидим».

Зампредседателя правительства города Севастополя Юрий Кривов на пресс-конференции извинился за недочеты, отсутствие рекламы, обещал в следующем году устранить недостатки, а затем обратился к Гойко Митичу: «Помню, как в детстве ходил в кино за 10 копеек смотреть на Чингачгука, это светлое воспоминание, спасибо, что Вы к нам приехали. Мог ли я представить себе в детстве, что так близко увижу Вас? Ведь и я уже не молодой человек, а Вы — все еще лучший индеец мира».

По словам Юрия Кривова, Севастополь всегда нуждался в мире. «У Пришвина в дневниках написано, что цивилизации как силе вещей, должна противостоять культура, понимаемая как связь людей, живущих сейчас, до нас и после нас. Если «Золотой Витязь» будет следовать этому принципу, то кинозалы всегда будут полными, зрители будут благодарными. Завтра открывается кинотеатр Москва, и все кинотеатры «Севастополь-кино» задействованы в кинофоруме», — сказал зампредседателя правительства Севастополя.

«Все удивляются, как нам удается выстоять в такое трудное время. Но ведь нас опекает патриарх всея Руси Кирилл, он молится за нас, благословляет, и поэтому нам все удается. Благочинный Севастополя отец Сергий тоже заботливо окормляет наш фестиваль. Я просил его благословить нам пять священников для участия в жюри. Пять протоиереев будут отсматривать все фильмы. У нас единственный такой фестиваль, где члены жюри имеют духовный сан и оценивают фильмы через призму Христа», — заметил Бурляев.

Благочинный тут же пообещал 15 священников по благословению митрополита Симферопольского и Крымского Лазаря. Он обратился к истории города: «В 860 году святые Кирилл и Мефодий обрели здесь Евангелие и Псалтирь, писанные русскими письменами, которые легли в основу создания нашей русской азбуки. Здесь источник единства славян, поэтому в Севастополе так комфортно и сербам, и болгарам, и украинцам. Дай Бог, чтобы то нравственное, чистое, духовное кино, которое несет этот фестиваль, вошло в каждый дом, в каждую русскую семью».

Бурляев представил командующего Севастопольским управлением МЧС Сергея Кривенко, который сказал: «Вся система МЧС России задействована для прямого эфира. По окончании каждого фестиваля весь блок фильмов остается в ГУ МЧС, поэтому имеется возможность всем службам посмотреть эти фильмы. Это дорогого стоит, спасибо вам, а безопасность мы вам обеспечим».

Людмила Лис ИА REGNUM Севастопольцы пришли на Открытие Кинофорума «Золотой Витязь»

После пресс-конференции состоялась церемония открытия Кинофорума и торжественный концерт, на котором выступали артисты. Гвоздем программы стала песня «Крым — наша земля!» в исполнении артистов Иркутского театра народной драмы под руководством Михаила Корнева. Овации в зале продолжались очень долго, зарубежные гости снимали реакцию зрителей на фото‑ и видеокамеры. Для жителей Севастополя это очень важно, потому что позволяет прорвать информационную блокаду.