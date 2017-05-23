Переславль-Залесский, Ярославская область, 23 мая, 2017, 13:01 — ИА Регнум. В Переславле Ярославской области межрайонным прокурором направлено исковое заявление в суд к ООО «Моторгаз-Транстехгаз» и ООО «МЭС» с требованием обеспечить работу котельной микрорайона Чкаловский для нужд горячего водоснабжения. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в Переславской межрайонной прокуратуре.

Pixabay.com Кран

В начале мая котельная ООО «МЭС», расположенной в микрорайоне Чкаловский, была остановлена для планово-предупредительных работ. Но через положенные законами две недели горячую воду не включили. Комиссия по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций города на следующий день вынесла решение дать переславцам горячую воду, но работа котельной снова не возобновилась.

«Директор ООО «МЭС» Юрий Егоров объяснил это тем, что он не успел за две недели провести ремонтные работы и у него нет денег на работу котельной из-за невыплаты долга муниципальной теплоснабжающей организацией «Спектр». Причем ситуация с несвоевременным включением горячего водоснабжения повторяется из года в год. Эти две организации судятся давно из-за долгов по оплате», — сказала корреспонденту ИА REGNUM старший помощник Переславского межрайонного прокурора Елена Гришан.

Межрайонной прокуратурой проведена проверка, по результатам которой и направлено исковое заявление в Переславский суд. Прокуроры посчитали, что организации могут между собой судиться, но это не должно нарушать право граждан на горячую воду.