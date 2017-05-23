Калуга, 23 мая, 2017, 13:23 — ИА Регнум. Значительная часть объектов недвижимости на территории Калужской области не внесена в Единый государственный реестр недвижимости и поэтому налоги по такому имуществу в местный бюджет не поступают. Об этом заявил 22 мая на заседании регионального правительства заместителя губернатора области Владимир Попов, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Цитата из м/ф «Каникулы в простоквашино». реж Владимир Попов. 1980. СССР Недвижимость

По его словам, в 2016 году и по настоящее время в калужском регионе выявлен 541 неучтённый объект. Из них только 96 объектов были оформлены согласно законодательству. Кроме того, только 14 районов предоставили сведения о неучтённых объектах недвижимости на своих территориях.

Между тем, в условиях действующего законодательства обеспечить полный учёт объектов недвижимости для целей налогообложения не представляется возможным, так как кадастровый учёт и регистрация прав носят заявительный характер. Законодательством не установлены сроки обязательной государственной регистрации прав на недвижимое имущество. Кроме того, не предусмотрены и меры воздействия на нерадивых собственников.

«Все, кто умышленно скрывает своё имущество от постановки на кадастровый и налоговый учёт, должны нести ответственность. Неучтённые объекты недвижимости нельзя подключать к электрическим и водопроводным сетям. В противном случае — это сговор и воровство», — считает губернатор Калужской области Анатолий Артамонов.

Как сообщало ИА REGNUM, в Подмосковье 500 тысяч строений не поставлены на кадастровый учёт. По словам первого заместителя председателя Мособлдумы Никиты Чаплина, ежегодно бюджет региона недосчитывается порядка 1,8 млрд рублей из-за неоформленных индивидуальных, дачных и садовых домов, хозяйственных построек. Подмосковные власти разработали новый механизм постановки на учет объектов незавершенного строительства, в рамках которого планируется оцифровать все объекты недвижимости, расположенные на территории Подмосковья.

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