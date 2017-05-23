Степанакерт, 24 мая, 2017, 01:01 — ИА Регнум. Несмотря на достигнутое в ходе переговоров соглашение о прекращении огня, азербайджанская сторона продолжает провокации на границе с Нагорным Карабахом. Самым наглым из них стало нападение на зенитно-ракетный комплекс малого радиуса действия «Оса». О причинах и возможных способах реакции Нагорно-Карабахских вооруженных сил пишет в своей статье Леонид Нерсисян, военный обозреватель ИА REGNUM.

ИА REGNUM Армения

Атака на зенитный комплекс, не несущий никаких угроз, показала готовность Баку продолжать провокации, несмотря на собственную мирную риторику. Для Степанакерта это должно стать уроком, требующим не ослаблять внимания на линии разграничения. Любая беспечность может обернуться неспровоцированным нападением, особенно учитывая склонность Баку использовать обострение ситуации вокруг НКАО для отвлечения внимания от своих внутренних проблем.

Пока эксперты продолжают гадать, какого внешнеполитического эффекта пытался добиться Азербайджан, в очередной раз дискредитировавший себя агрессивной акцией, можно предположить наличие сугубо внутриполитических причин такого поведения. Дело в том, что, как показывает история, зачастую эскалация данного конфликта совпадает с той или иной неудачей, постигающей азербайджанскую экономику.

На этот раз причиной могло стать банкротство крупнейшего банка МБА. И в целом продолжающееся падение уровня жизни населения могло подтолкнуть официальный Баку на использование такого способа переключения внимания своего населения.

Подробности читайте в статье: Азербайджан уничтожил карабахский ЗРК: каким будет ответ Армении?

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