Ярославль, 23 мая, 2017, 12:27 — ИА Регнум. В Ярославле госавтоинспекция, Ярославская епархия и байкерский клуб «Черные медведи» провели крестный ход в день памяти Николая Чудотворца — покровителя путешествующих. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе областного ГИБДД.

УГИБДД по Ярославской области Молебен в Ярославле

«Мероприятие стартовало возле здания управления ГИБДД, где перед общим строем представителями церкви был проведен молебен о здравствующих участниках дорожного движения, после которого все желающие смогли приложиться к святым мощам. Затем кортеж с мощами Николая Чудотворца объехал шесть поклонных крестов, расположенных на всех направлениях выезда из Ярославля», — сказала корреспонденту ИА REGNUM сотрудник пресс-службы областного ГИБДД Елена Беляева.

У каждого креста был совершен молебен, где представители церкви призвали всех участников дорожного движения к соблюдению Правил безопасного поведения на дорогах, к взаимоуважению, а также к помощи Господа Бога о сокращении дорожно-транспортных происшествий, в которых гибнут и получают увечья люди. Частица мощей Николая Чудотворца хранится в одном из ярославских храмов.