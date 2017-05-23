Санкт-Петербург, 23 мая, 2017, 12:15 — ИА Регнум. Конституционный суд РФ признал неконституционными нормы Кодекса об административных правонарушениях (КоАП), из-за которых лица без гражданства не могут ни при каких обстоятельствах обжаловать в судах свое содержание в специальных учреждениях для выдворения. Постановление огласили в суде сегодня, 23 мая, передает корреспондент ИА REGNUM.

Ksrf.ru КС РФ

Поводом для рассмотрения стала жалоба апатрида Ноэ Мсхиладзе, которого российская сторона пыталась выдворить в Грузию, но Грузия принимать его отказалась. Мсхиладзе оспаривал законность статей 31.7 и 31.9 КоАП РФ.

Ноэ Мсхиладзе родился в 1972 году в Грузинской ССР, но жил в Петербурге и был неоднократно судим. В 2014 году его было решено депортировать. Мужчину поместили в специальное учреждение временного содержания иностранных граждан. Однако грузинская сторона отказалась принимать соотечественника, так как он не имеет гражданства Грузии. В августе 2015 года заявителя освободили из спецучреждения.

Но уже в декабре 2015 года Ноэ Мсхиладзе снова осудили за административное правонарушение. Суд назначил ему штраф и выдворение за пределы России. Ситуация повторилась: мужчину поместили в центр содержания в Петербурге, и он до сих пор не может выйти оттуда, хотя никакая другая страна не хочет видеть его у себя.

Мсхиладзе и должностные лица Федеральной службы судебных приставов пытались через суд оспорить целесообразность его фактического «заключения», но все попытки были отвергнуты. В своих решениях суды ссылались на то, что оспоренные законоположения, устанавливая двухлетний срок давности исполнения любого административного наказания, не предусматривают пересмотра решения об административном выдворении даже в отсутствие фактической возможности выдворения.

КС РФ подчеркнул, что российская Конституция гарантирует каждому право на свободу и личную неприкосновенность, а любое лишение свободы должно быть правомерно. Еще ранее КС указывал, что «ограничение права на свободу и личную неприкосновенность на неопределенный срок не согласуется с конституционными гарантиями».

Европейский суд по правам человека также подчеркивает, что любое лишение свободы должно отвечать конвенционным критериям, защищающим человека от произвола властей, а основания его законности нельзя толковать расширительно. Если речь идет о депортируемых иностранцах, ЕСПЧ указывает, что продолжительность содержания под стражей не должна превышать срока, обоснованно необходимого для достижения цели.

Сейчас КоАП РФ не предписывает судье по делам о выдворении устанавливать конкретный срок содержания лиц без гражданства в спецучреждениях, замечает КС РФ. Более того, законом не предусмотрен и судебный контроль за законностью и обоснованностью такого содержания, если их выдворение сталкивается со значительными трудностями. Вместе с тем, при решении вопроса о депортации Кодекс административного судопроизводства РФ прямо обязывает суд устанавливать конкретный срок пребывания депортируемых лиц в специальном учреждении.

«Это красноречиво свидетельствует о том, что лица, подлежащие выдворению <…> лишены возможности получения эффективной судебной защиты. Таким образом, оспоренные нормы не соответствуют Конституции РФ», — считает Конституционный суд. Кроме того, такие люди вынуждены находиться в состоянии неопределенности относительно сроков своей изоляции.

Теперь Государственная дума должна будет внести поправки в КоАПР, «которые обеспечат разумный судебный контроль за сроками содержания в специальном учреждении лиц без гражданства, подлежащих принудительному выдворению».

Депутаты также могут предусмотреть в КоАП обязанность судей устанавливать конкретные сроки применения данной меры, а также закрепить особый миграционный статус апатрида, освобожденного из спецучреждения, который позволит контролировать его до истечения срока давности постановления о выдворении.

До того момента, как поправки вступят в силу, лицам, которых хотят выдворить и содержат в спецучреждениях, но выдворить которых на самом деле невозможно, следует дать право обратиться в суд. КС РФ также постановил пересмотреть правоприменительные решения по делу Ноэ Мсхиладзе.