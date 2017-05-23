Калининград, 23 мая, 2017, 12:25 — ИА Регнум. В Калининграде задержан управляющий ночного продуктового магазина, подозреваемый в убийстве 24-летнего калининградца Сергея Атрощенко. Молодой человек был расстрелян в упор минувшей ночью прямо у дверей магазина, и это тяжкое преступление у ночного клуба «Вагонка» вызвало в регионе большой общественный резонанс.

Стоп-кадр оперативной съёмки Управляющий магазина во время задержания с пистолетом на поясе

Первоначально знакомые управляющего избили калининградца, зашедшего в магазин, а затем вышедший из магазина управляющий два раза выстрелил из травматического пистолета в упор. От полученных ранений молодой человек скончался на месте.

По версии следствия, ранее у молодого человека был конфликт с 40-летним управляющим. Задержанный является гражданином России, уроженцем одной из азиатских республик бывшего Советского Союза.

После совершения преступления подозреваемый пустился в бега, однако был задержан благодаря спецоперации полиции и Росгвардии. На кадрах видеосъёмки видно, как СОБР взламывает металлическую входную дверь в квартиру. Также задержаны участники конфликта — пять человек, среди которых девушка.

Корреспондент ИА REGNUM уточняет, что калининградец Сергей Атрощенко был волонтёром общественного отряда «Твори добро», занимающегося поиском пропавших людей. У молодого человека остались жена и 10-месячная дочь.