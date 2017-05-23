Челябинск, 23 мая, 2017, 12:10 — ИА Регнум. Эффективность программы «5−100» вызывает все больше критики в профессорско-преподавательской среде. Сами вузы продолжат внедрение институтов Болонского процесса в систему высшего образования в России, передает корреспондент ИА REGNUM.

Seth Sawyers Лекционный зал в ВУЗе

О проблемных результатах по реализации программы «5−100» было заявлено на XX конференции 5−100, прошедшей в Москве 17−19 мая, чиновниками министерства образования и науки РФ.

«У нас не только не очень хорошо с динамикой (продвижения в рейтингах — ИА REGNUM ), но у нас есть и негативная динамика, и это не совсем понятно. С точки зрения эффективности выполнения программы и тех субсидий, которые получают университеты, следует принимать решения», — цитирует заместителя министра образования и науки РФ Людмилу Огородову сайт indicator.ru

Между тем, как заявили корреспонденту ИА REGNUM преподаватели одного ведущих челябинских вузов, Южно-Уральского Государственного Университета (ЮУрГУ), программа 5−100» фактически провалена. Они считают, что разговоры про «достижение наибольшей конкурентоспособности отдельно взятых ВУЗов в программе 5−100» — есть демагогия со стороны министерства образования. А если от чиновников заявления исходят искренне, то это откровенная глупость.

«Чтобы понять весь идиотизм затеи, достаточно посмотреть на нее подробнее. В чём была идея программы 5−100, поддержанной высшим руководством страны?! Чтобы довести ряд российских вузов в международных рейтингах до верхних строчек. Каким образом? — «Давайте их будем их дополнительно финансировать, потребуем от сотрудников большого количества работ, хорошего качества выпускников ‑ и вообще всего, что входит в рейтинговые критерии». А теперь ответьте на вопрос: что является содержанием научной и преподавательской деятельности? Правильно: выполнение научных работ, совершение открытий, обучение высококлассных специалистов. Как можно судить о сделанных открытиях с помощью наукометрии — индексов цитирования и числа напечатанных статей? Да никак! Если бы удалось формализовать процесс совершения научных открытий, их давно бы поручили всякого вида роботам», — обосновали корреспонденту ИА REGNUM свою позицию преподаватели ЮУрГУ.

Профессионалы считают, что, конечно, рано или поздно об открытии можно будет судить по высоким значениям наукометрии, что все же является частью рейтингов. Но ученого, совершившего открытие, к этому времени давно не будет, а наукометрические лавры перепадут всякого рода «улучшателям» и «обобщателям», заявляют педагоги. Так что все, чего в лучшем случае добьется Минобр — это имитация научной работы, наращивание печати бессмысленных статей, цитирования друг друга по поводу или вовсе безо всякого повода. Понятно, что более-менее нормальная научная работа будет невозможна: она утонет в массе имитаторов и прохвостов. Что, собственно, и происходит, считают профессионалы в образовании.

Профессор челябинского педагогического вуза Сергей Молчанов и вовсе заявляет о подрыве государственной безопасности. Ибо как считать труды ученых, которые нужно самим же перевести на английский язык, подготовить для публикации в определенных иностранных издания (прямо на блюдечке), и снабдить ссылками, источниками и т.п. Мало того, возмущаются титулованные работники высших учебных заведений, это нужно сделать за свой счет, то есть полностью оплатить публикацию.

«Как можно судить о высоком уровне выпускников? Немедленно это не получится, нужны долгосрочные программы: пока студент обучится, пока найдет работу, пока втянется… А 5−100 рассчитана на лет пять. За это время никого толком и выпустить не сумеют. Более того, как преподаватель со стажем, могу сказать, что тот же Минобр делает всё, чтобы уровень подготовки поступающих в вузы ребят был «ниже плинтуса». Происходит это через систему, в которой главный элемент — ЕГЭ, состоящий во все более тупом натаскивании школьника на стандартные вопросы. По сути, обучение заменяется дрессировкой. Как думаете, умеет такой дрессированный человек думать? Нет, не умеет. Какой из него будет специалист? — Да никакой», — рассуждает преподаватель ЮУрГУ.

Педагоги отмечают: для того чтобы студент хорошо учился, преподаватель должен уделять ему много времени. Что делают вузы, например тот же ЮУрГУ, реализующий у себя программу 5−100? Они загружают преподавателей написанием бессмысленных рабочих программ, урезают аудиторную нагрузку, закрывают кафедры, отсеивают ведущих специалистов и т. д, говорят преподаватели. Общая индивидуальная нагрузка на оставшихся преподавателей, по некоторым оценкам, достигает 56 часов в неделю, что далеко превышает всякие вменяемые, а порой и санитарные, нормы.

По мнению специалистов, происходит это в силу решений Минобра РФ, спустившего нормы подушевого финансирования и эффективный контракт, «превративший вузовское руководство в удельных князьков».

«Образование для руководства вузов превратилось в бизнес: зачисление студента — доход, а его обучение — расход. Значит, надо увеличить доход и сократить расход. То есть студентов должно быть много, а преподавателей — мало. Можно ли учить более-менее нормально в таких условиях? — Нет, нельзя», — считают вузовские преподаватели.

Таким образом, заявляют педагоги из разных вузов Челябинска, как видно, в реальности Минобр РФ предпринимает шаги, прямо противоположные заявленным целям.

Руководство ЮУрГУ, несмотря на критические замечание экспертного сообщества, продолжает настойчиво реализовывать программу 5−100 в ведущем вузе Челябинска. 17−19 мая делегация во главе с ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым посетила ХХ семинар-конференцию Проекта 5−100. Темами конференции традиционно стали вопросы повышения конкурентоспособности вузов в области научной, образовательной и инновационной деятельности, а также стратегическое планирование и международное продвижение. Активно обсуждались вопросы внедрения институтов Болонского процесса в систему высшего образования в России.

Отметим, программе 5−100 дало старт «Распоряжение Правительства № 2006-р об утверждении плана мероприятий по развитию ведущих университетов, предусматривающих повышение их конкурентоспособности среди ведущих мировых научно-образовательных центров», подписанное председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым 29 октября 2012 года.

Напомним, ЮУрГУ стал реализовывать «дорожную карту» по преобразованию своей системы образования с сентябре 2016 году. Было заявлено о реорганизации структуры вуза, приближении ее к мировым стандартам, ведущим научным практикам, внедрении грантовой поддержке молодых ученых, создании международных научного и наблюдательного советов, внедрении системы проектного менеджмента, внедрении системы KPI. Одним из главных критериев, реализуемых в вузе, была обозначена нацеленность на повышение среднего показателя цитируемости авторов публикаций, развитии системы дистанционного обучения и прочих аспектов реформирования. Вуз стал приглашать иностранных ученых для докладов. При этом, по словам преподавателей, оплата услуг иностранцу производилась якобы из грантов, которые получали ученые ЮУрГУ на организацию работы лаборатории по разрабатываемому проекту.