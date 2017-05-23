Москва, 23 мая, 2017, 12:00 — ИА Регнум. Лишь десятая часть жителей России (13%) знает многое и в деталях о сталинских репрессиях. За 5 лет уменьшилось число граждан, знающих об этом в общих чертах (с 47% до 44%) и мало (22%). При этом выросло число людей, которые практически ничего не знаю об этом периоде (с 12% до 20%). Таковы данные опроса, проведенного «Левада-центром».

Stalinmuseum.ge Шинель, сапоги и фуражка Сталина

Число граждан РФ, считающих сталинские репрессии политическим преступлением, за пять лет снизилось с 51% до 39%, а четверть респондентов объясняют их «политической необходимостью».

36% опрошенных готовы оправдать человеческие жертвы достигнутыми в сталинскую эпоху высокими результатами и лишь 26% считают Сталина государственным преступником. 48% респондентов так не думают.

Говоря об отношении нынешних властей к сталинским репрессиям самым популярным был ответ: «они вообще об этом не думают» (30% против 21% в 2011 г.). 23% надеются, что власти России адекватно оценивают масштабы сталинских репрессий.

На противоположное поменялось мнение граждан РФ о том, нужно ли вообще вспоминать о репрессиях: пять лет назад 37% респондентов считали, что «лучше говорить об этом поменьше» и 49% призывали не забывать историю, теперь же соотношение обратное — 47% на 38% в пользу умолчания.

52% респондентов считают, что нужно полностью рассекретить архивы, содержащие материалы о репрессиях, и допустить к этим материалам всех желающих.

Опрос проведен 21 — 24 апреля 2017 года по всероссийской выборке городского и сельского населения среди 1600 человек в возрасте 18 лет и старше в 137 населенных пунктах 48 регионов страны. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью.

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Как сообщало ИА REGNUM, по данным опроса ФОМ роль Сталина в войне 50% граждан РФ (на 10 п.п. больше, чем в 2005-м) оценивают положительно, 32% — в чем-то положительно, в чем-то отрицательно.

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