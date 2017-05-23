Волгоград, 23 мая, 2017, 11:39 — ИА Регнум. В Волгограде новую разметку на дорогах города нанесли прямо поверх погибшей птицы. Дорожные работники «препятствия», видимо, не заметили. Фотографиями с места поделились пользователи в соцсетях.

Vk.com/ghest_volgograd Вот так делают разметку в Волгограде

«По дороге с красноармейского в сторону 4−5 нанесли разметку. И дохлая ворона по середине дороги не помеха…», — пишут в группе «Жесть Волгограда».

Многие пользователи даже не удивились такой ситуации. Кто-то предположил, что птица закрывает дыру в асфальте, другие высказались, что это своеобразный «стритарт», третьи заговорили о новом виде птиц.

«Во вытворяют. Художники. Зебро-ворону изобрели. Новый вид пора занести в красную книгу», — написал Василий Б.

Мертвую птицу уже окрестили символом убитых волгоградских дорог.

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Добавим, что в 2016 году работами по обновлению и строительству были охвачены 50 дорожных объектов, включая путепроводы, главные магистрали и второстепенные дороги. На обновление дорожно-транспортной инфраструктуры была выделена беспрецедентная сумма — более 3 миллиардов рублей. В начале года власти планировали направить на ремонт дорог немногим более 1 млрд рублей. Затем при поддержке региона и федерального центра объем финансирования вырос втрое.

Onf.ru Ямы на дорогах Волгограда

Весной 2017 года специалисты, проводившие мониторинг качества построенных и отремонтированных дорог, заявили, что большинство автодорог, сданных в эксплуатацию за последний год, успешно прошли испытание холодами.

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Между тем в это же время Волгоград оказался в тройке лидеров по количеству отмеченных участков плохих дорог на «Карте убитых дорог» проекта ОНФ. В марте на карту уже было нанесено более 170 участков.

«Проблем много. Это и отсутствие ливневок, из-за чего вода застаивается на дорожной поверхности, замерзает и разрывает асфальт. Это и некачественные проекты на производство дорожных работ, несоблюдение или нарушения технологий при укладке асфальтобетонного покрытия, редкое использование биодобавок, улучшающих качество дорожного покрытия», — прокомментировал член регионального штаба ОНФ в Волгоградской области Армен Оганесян.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2017 году на ремонт дорог Волгограда запланировано 2,7 млрд рублей.