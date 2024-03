Вашингтон, 23 мая, 2017, 11:37 — ИА Регнум. Россия считает своей главной угрозой Европейский союз, который своим «процветанием» может спровоцировать в стране прозападную «цветную революцию». Именно поэтому российские власти стремятся подорвать единство ЕС всеми возможными способами, пишет научный сотрудник Центра новой американской безопасности (Center for a New American Security) Уильям Макгенри в статье для The Hill.

По его мнению, на действия против Евросоюза Кремль спровоцировал контраст между экономически успешным ЕС и падающим уровнем жизни в России. При этом российские лидеры опасаются экспансии НАТО на восток и продолжают считать альянс своим врагом.

Несмотря на кризис еврозоны, Brexit и рост правого популизма, проект ЕС продолжает оставаться значимой угрозой «правлению Путина». По крайней мере, как считает автор, Путин воспринимает его угрозой для себя.

Вашингтону же пора обратить на это внимание и защитить Европейский союз от «вмешательства» России и ее влияния. Этот процесс администрация США не замечает, уделяя больше внимания происходящему в Сирии и на Украине, а также занимаясь «вмешательством России» в президентские выборы в США.

Автор отмечает, что ЕС сохранил свой единый рынок, несмотря на кризис, и распространил свою экономическую модель процветания вплоть до российских границ. Это видят граждане России, которые «беднее и имеют более плохие экономические перспективы».

Уровень жизни в России будет продолжать падение, и на этом фоне власти страны тратят серьезные военные и политические ресурсы на ослабление ЕС. Чтобы сохранить себя от прозападной «цветной революции», Кремль поддерживает евроскептиков и финансирует информационные кампании против единого ЕС.

К этому же процессу следует отнести и происходящее на Украине, считает автор, поскольку Россия «вторглась» на Украину, чтобы остановить экспансию Евросоюза в этой стране.

«На самом же деле Кремль рассматривает внутреннюю политику Украины как поле решающей битвы с ЕС за политическое будущее Восточной Европы», — пишет Макгенри.

Поняв это, Вашингтон должен сконцентрироваться на помощи Евросоюзу и в первую очередь продолжать оказывать на Россию экономическое и дипломатическое давление. Другой первоочередной целью должна быть объявлена защита демократических процессов Евросоюза.