Санкт-Петербург, 23 мая, 2017, 11:36 — ИА Регнум. Воздушный парад с участием многоцелевых истребителей и ударных вертолетов пройдет 4 июня на военном аэродроме в Пушкине (входит в состав Санкт-Петербурга). Парад будет посвящен 75-й годовщине со Дня образования 6 армии ВВС и ПВО, сообщила 23 мая пресс-служба Западного военного округа (ЗВО).

Mil.ru Истребитель Су-35

В воздушном показе авиатехники примут участие вертолеты Ми-24 и Ка-52, истребители МиГ-31БМ и Су-34, входящие в состав оперативно-тактической и армейской авиации.

Военные летчики, которые примут участие в параде, уже приступили к учебно-тренировочным полетам, которые проходят вблизи аэродромов постоянного базирования.

«Экипажи отрабатывают групповую слетанность во время плановых полетов, выстраиваясь пеленгом с интервалом и дистанцией между самолетами в 20 и 40 метров соответственно», — уточнили в пресс-службе ЗВО.

Военные самолеты и вертолеты можно будет увидеть не только в воздухе, но и на земле. На рулежных дорожках аэродрома будут выставлены боевые самолеты МиГ-31, Су-34, МиГ-29СМТ; Су-35, Су-27СМ, Су-24мр, транспортные самолеты Ан-12БК, Ан-72, Ан-26, вертолеты Ми-24п, Ми-8МТПР, Ка-52, Ми-26Т, Ми-28, Ми-8МТВ-5, Ми-35м.

Всего 4 июня будет задействованы свыше 30 самолетов и вертолетов объединения ВВС и ПВО.

Зрители, пришедшие на праздник военных летчиков, смогут попробовать блюда полевой кухни и послушать выступление ансамбля песни и пляски ЗВО. Вход на аэродром для зрителей будет бесплатным.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 мая 2017 года впервые авиатехника приняла участие в параде в честь Дня Победы в Санкт-Петербурге. В авиационной части парада приняло участие более 40 единиц современной военной авиатехники, что вызвало настоящий восторг у зрителей и гостей парада.

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