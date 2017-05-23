Грозный, 23 мая, 2017, 11:35 — ИА Регнум. Тема преследования «чеченских геев» выдумана, для того чтобы поднять волну ажиотажа вокруг Чечни и оскорбить ее народ. За этим стоят некие силы, которые заказали и проплатили этот скандал. Такое мнение высказал уполномоченный по права человека в Чечне Нурди Нухажиев.

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«Скорее всего, некоторые силы получили задание и заодно финансы для выполнения определенного плана, который они должны выполнить. Видно, что чеченский народ кому — то сильно мешает. Этим силам крайне необходимо подорвать устои чеченского общества, разложить его. А как это делается — дело не новое. Эти технологии довольно давно используются, повторяясь каждый раз», — заявил Нухажиев.

Он считает, что вслед за раздутой «до вселенских масштабов несуществующей проблемы преследования людей с нетрадиционной ориентацией в Чеченской Республике» последуют какие-то дальнейшие действия тех, кто стоит за этим. В том, что у авторов скандала «есть только холодный политический и финансовый расчет и ни каких человеческих эмоций», в Чечне не сомневаются, подчеркнул правозащитник.

«Интересно получается, никто ничего не видел. Никто никого не знает. Но есть запущенная в провокационном стиле информация. И сделано это так, чтобы как можно больнее оскорбить национальное чувство чеченцев», — пишет омбудсмен, призывая помнить, что «вся шумиха вокруг якобы преследования людей нетрадиционной ориентации — есть практика той самой технологии».

Напомним, скандал вокруг темы преследования лиц нетрадиционной сексуальной ориентации в Чечне начался с публикации в «Новой газете» материала о якобы имеющихся фактах массовых задержаний геев. По данным издания, в Чечне пропали более 100 представителей сексуальных меньшинств, есть информация о том, что трое из них убиты.

В защиту геев Чечни выступил ряд зарубежных общественных и политических организаций, а также политических деятелей, в том числе представитель США в ООН Никки Хейли, глава Европарламента Антонио Таяни, канцлер ФРГ Ангела Меркель, и другие.

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По фактам, изложенным в СМИ, была проведена проверка правоохранительных органов, инициированная уполномоченным по правам человека в РФ Татьяной Москальковой. По итогам проверки был получен ответ, что данные о преследовании и пропаже людей в Чечне не подтвердились.

Отрицает факты гонения на геев и глава Чечни Рамзан Кадыров. Он заверил президента РФ Владимира Путина в том, что в регионе никого не преследуют, в том числе и геев, потому, что их в республике попросту нет.

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