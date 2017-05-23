Москва, 23 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Совфеде констатируют, что Украина не сможет больше воспользоваться безвозмездной военной помощью со стороны Запада, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Василий Суриков. Нищий, стоящий на коленях. прим. 1886

США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в числе которых оказалась и Украина, речь идет об отказе от системы грантов и переходе на кредиты.

«США прекращают безвозмездную военную помощь Украине. «Украинская модель» — выпрашивания денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну», — написал Пушков в Twitter.

Руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил, что Вашингтон намерен существенно сократить объем предоставления безвозмездных военных грантов. «Мы меняем пару иностранных военных программ с предоставления прямых грантов на кредиты. Вместо того чтобы предоставить кому-то $100 млн, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей», — цитирует его Reuters. Предполагается, что объем средств, расходуемых в рамках этих программ, сократится на 29%.

В конце апреля издание The Foreign Policy публиковало проект бюджета Госдепартамента на 2018 фискальный год, из которого следовало, что сокращение финансовой помощи этой стране запланировано с $570,9 млн до $177,9 млн.