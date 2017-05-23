Украинская модель выпрашивания денег идет ко дну — Пушков
Москва, 23 мая, 2017, 10:51 — ИА Регнум. В Совфеде констатируют, что Украина не сможет больше воспользоваться безвозмездной военной помощью со стороны Запада, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.
США намерены изменить принципы оказания военной помощи ряду стран, в числе которых оказалась и Украина, речь идет об отказе от системы грантов и переходе на кредиты.
«США прекращают безвозмездную военную помощь Украине. «Украинская модель» — выпрашивания денег у Запада под предлогом борьбы с Россией — идет ко дну», — написал Пушков в Twitter.
Руководитель административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвейни подтвердил, что Вашингтон намерен существенно сократить объем предоставления безвозмездных военных грантов. «Мы меняем пару иностранных военных программ с предоставления прямых грантов на кредиты. Вместо того чтобы предоставить кому-то $100 млн, мы можем предоставить им кредитные гарантии, и они в реальности смогут покупать больше вещей», — цитирует его Reuters. Предполагается, что объем средств, расходуемых в рамках этих программ, сократится на 29%.
В конце апреля издание The Foreign Policy публиковало проект бюджета Госдепартамента на 2018 фискальный год, из которого следовало, что сокращение финансовой помощи этой стране запланировано с $570,9 млн до $177,9 млн.