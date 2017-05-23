Петропавловск-Камчатский, 23 мая, 2017, 10:38 — ИА Регнум. В столице Камчатки разворачивается скандал с участием депутата-миллионера из состава Законодательного собрания региона Евгения Новоселова. Как передает корреспондент ИА REGNUM, жители двух домов в микрорайоне улицы Топоркова заявили, что депутат установил возле своего таун-хауса забор и огородил детскую площадку.

Жители домов на улице Топоркова Забор во дворе возвели в считанные дни

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По словам жильцов, которые пишут жалобы, рабочих-бетонщиков они увидели возле своего многоквартирного дома еще 11 мая. На вопросы о том, на каком основании и зачем они заливают бетон, те не отвечали. На следующий день жильцам пришлось вызвать полицию.

«Полицейские и выяснили, что работы проводятся одной из компаний по заказу Евгения Новоселова», — говорят люди.

Однако работы прекращены не были. В результате за несколько дней вместо шлагбаума на дороге общего пользования появился забор, а вокруг детской площадки установили ограждение.

«Сейчас, конечно же, мы ждем от чиновников, что они скажут, мол, это подарок депутата, но мы в это не поверим. Он просто отгородился. Однако для проведения работ не было ни проекта, ни разрешений, мы в этом уверены», — говорят жильцы.

Жители дома написали жалобы (имеется в распоряжении ИА REGNUM ) в Росреестр, в МВД и на имя спикера регионального парламента Валерий Раенко. В обращении к последнему люди заметили, что депутат «должен защищать права избирателей, а не нарушать их».

Сам депутат Евгений Новоселов официальных комментариев пока не дает.

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Как сообщало ИА REGNUM, Новоселов является генеральным директором ПАО «Океанрыбфлот» — одной из крупнейших рыбодобывающих компаний Дальнего Востока. В 2016 году он стал депутатом Законодательного собрания. Его официальный доход за год превысил 113 млн рублей.

Район улицы Топоркова в Петропавловске-Камчатском называют «деревней нищих». Здесь построено множество частных домов, таун-хаусов и новых многоэтажных домов.