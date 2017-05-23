Донецк, 23 мая, 2017, 10:30 — ИА Регнум. За прошедшие сутки, 22 мая, Луганская Народная Республика (ЛНР) подверглась обстрелам украинской артиллерии четыре раза, по Донецкой Народной Республике (ДНР) украинские силовики били 62 раза, сообщают 23 мая СМИ народных республик.

Суть Времени ДНР ИА REGNUM Надпись ДНР на каске. Донецк. ДНР. 2017

По данным Народной милиции ЛНР, ВСУ за минувшие сутки нарушили четыре раза режим тишины. Украинская армия выпустила снаряды по селам Желобок, Санжаровка, пгт Калиново.

При обстреле украинские силовики использовали артиллерийские снаряды калибра 122 мм, танковые орудия, вооружение БМП, зенитные установки ЗУ-23−2, автоматические станковые гранатометы АГС, станковые противотанковые гранатометы СПГ и стрелковое оружие.

Согласно сообщению министерства обороны ДНР, в результате обстрела украинской артиллерией была ранена одна мирная жительница. Всего украинские силовики нарушили режим тишины 62 раза. Под огнем оказались 19 населенных пунктов.

В Ясиноватой от обстрела украинских силовиков пострадала мирная жительница, у женщины множественные переломы и осколочные ранения. Пострадавшая госпитализирована.

Также украинскими войсками были произведены многочисленные разрушения жилого фонда. Артиллерийскими обстрелами повреждены пять домов в Донецке, два в поселке Зайцево, по одному в селах Коминтерново и Яковлевка.

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Помимо этого, ВСУ накрыли массированным артиллерийским огнем территорию Авдеевского коксохимического завода, в результате чего произошло возгорание на площади 1 га.

По данным Украины, четверо украинских солдат были ранены, «Штаб АТО» зафиксировал 59 случаев обстрела своих позиций со стороны республик. Были обстреляны позиции ВСУ около Широкино, Павлополя, Красногоровки, Тарамчука, Марьинки.

На Донецком и Луганском направлениях, по данным ВСУ, были обстреляны опорные пункты украинской армии около Авдеевки, Опытного, Невельского, Зайцево, Малинового, Валуйского, Станицы Луганской, Донца.

Напомним, на востоке Украины третий год идет гражданская война, развязанная Киевом. Несмотря на все попытки украинской армии захватить территории ДНР и ЛНР, ополченцы республик каждый раз отражают атаки ВСУ и продолжают держать оборону.

В 2017 году военный конфликт обострился, когда Киев начал вслед за радикалами торговую блокаду Донбасса. Это привело к серьезным энергетическим проблемам на Украине, которая перестала получать из Донбасса жизненно необходимый для производства электроэнергии антрацит.