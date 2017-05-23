Москва, 23 мая, 2017, 10:27 — ИА Регнум. В Совфеде хотят верить, что после очередного теракта в Великобритании будут пересмотрены принципы европейской политики, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

PRRhoades Манчестер

«Очень хотелось бы верить, что после очередной британской трагедии будут пересмотрены принципы европейской политики, согласно которым было свернуто сотрудничество с Россией в сфере антитеррора. Потому что это как минимум ошибка, а как максимум помощь нашим общим врагам», — отметил глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачев.

Пора уже понять, что взрывает европейцев не Башар Асад, не Кремль, и не Тегеран с Вашингтоном, продолжил сенатор.

«Наше предложение о сотрудничестве и о формировании антитеррористической коалиции актуально и бессрочно», — заверил парламентарий.

По словам Косачева, вызывает лишь досаду то, что сам лидер США, прилетевший на Ближний Восток, по идее, создавать единый фронт борьбы с террором, на деле формирует фронт борьбы с Ираном.

«Это — путь в тупик. Никто не сможет истребить истоки терроризма без опоры на все местные силы без исключения, не поощряя вражду между ними, а налаживая инклюзивный процесс», — написал Косачев в соцсети.

При этом, по мнению сенатора, сейчас не стоит говорить об упущениях непосредственно британских служб безопасности, хотя и до этого дойдет.

«Уже очевидно, что абсолютной защиты от террора пока не придумал никто. Однако единственный способ победить терроризм — это начать его побеждать. Шаг за шагом, сообща и скоординированно», — отметил он.

Полиция Манчестера подтвердила, что в результате взрыва погибли 19 человек, около 50 пострадали. Полиция рассматривает произошедшее как теракт, пока не будет получено информации, которая это опровергнет.

Террористическая группировка «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) взяла на себя ответственность за теракт в Манчестере. Соответствующее видео террористов было размещено в социальных сетях, передает иракский интернет-портал «Ахбар Ирак».