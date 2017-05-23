Ярославль, 23 мая, 2017, 10:26 — ИА Регнум. Комитет по законодательству, вопросам государственной власти и местного самоуправления Ярославской областной думы возглавит депутат Алексей Калганов («Единая Россия»). Такое решение принял комитет на заседании 23 мая, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в Яроблдуме.

Duma.yar.ru Алексей Калганов

Прежний руководитель комитета Андрей Крутиков был снят со своего поста в связи с несогласием с ускоренной процедурой рассмотрения закона, регламентирующего выборы в Ярославской области и исключен из фракции «Единая Россия».

Алексей Калганов работает в областной думы первый созыв, он был избран по списку партии. Сейчас Калганов является заместителем председателя комитета по законодательству. Также свою кандидатуру выдвинул депутат Сергей Балабаев, но комиссия большинством голосов проголосовала за Алексея Калганова. Окончательное решение заксобрание примет 6 июня на очередном заседании.