Симферополь, 23 мая, 2017, 10:39 — ИА Регнум. Отсутствие результатов в работе министерства ЖКХ по ряду проектов вызвало негодование депутатов Госсовета Крыма. Так, в частности, министерство раскритиковали за срыв программы по переселению из аварийного жилья. Об этом заявил заместитель председателя комитета по строительству и ЖКХ Госсовета Республики Крым Валерий Аксенов, передаёт РИА «Новый День».

Константин Коровин. Балкон в Крыму

«Я думаю, что на следующем комитете нам надо обязательно министра выслушать по этому поводу. Программа очередной год проваливается», — заявил Аксенов.

Он отметил, что в профильном министерстве к проблеме относятся «наплевательски», наглядным подтверждением чему служит ситуация с аварийным домом в Алуште, где с 2015 года переселения ожидают порядка 20 семей.

«Могу сказать — успешно заваливается программа», — констатировал Аксенов, добавив, что на дальнейшие периоды программа даже не формируется и «ситуация выходит из-под контроля».

Впрочем, не менее проблемной оказалась программа капитального ремонта многоквартирных домов — как выяснилось в ходе заседания комитета по строительству и ЖКХ, она может начаться в неподходящее для проведения работ сезонное время.

Так, заместитель гендиректора регионального фонда капремонта МКД Игорь Спилиоти сообщил, что на данный момент в Крыму только определяют подрядчиков.

«Сейчас проходит расторговка. Выставляется на электронный аукцион закупка строительно-монтажных работ по проведению капитальных ремонтов на территории Крыма», — заявил он.

Между тем, по словам главы комитета Леонида Бабашова, сославшегося на информацию самого министерства ЖКХ, торги должны закончиться уже в мае.

Вызвали вопросы у депутатов и сами подрядчики, которых намерены привлечь для проведения работ. Торги должны проводиться только между подрядными организациями, включенными в соответствующий реестр при наличии исполненных контрактов.

При этом в ведомстве не обеспечили должного оповещения о проводимых торгах, а сам квалифицированный отбор проходил на малопосещаемом сайте их оператора. Подрядчики, не включенные в реестр, формально все еще могут подать соответствующую заявку, однако, по словам директора АНО «ЖКХ контроль» Анатолия Петрова, в министерстве им в рассмотрении уже отказывают.

Отметим, что в 2016 году работы по ремонту кровель, отложенные на осенне-зимний период, создали множество проблем. Неоднократно фиксировались случаи с протеканием крыш и затоплением квартир, за что многие подрядчики попали в «черный список» и получили обещание больше не получать контракты в республике. Ситуацию усугубляла организационная неразбериха.

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Что же касается программы переселения из аварийного жилья, то в 2016 году, несмотря на хорошее финансирование, переселённых из аварийного жилья семей на полуострове оказалось всего около 50. Как указывал заместитель министра строительства и ЖКХ РФ Андрей Чибис, провал был связан с «нерасторопностью ряда должностных лиц», а также блэкаутом — «пока нет электричества, строить невозможно», указывал он.

Провал программы переселения из аварийного жилья стал одной из причин увольнения министра ЖКХ Крыма Александра Жданова.

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