Рыбинск, Ярославская область, 23 мая, 2017, 10:10 — ИА Регнум. С 11 по 17 мая камерный хор «Соколята» города Рыбинска Ярославской области дал семь концертов в Париже. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в мэрии Рыбинска.

Rybinsk.ru «Соколята» в Париже

Рыбинцы выступили в Соборе Парижской Богоматери, на головном предприятии французской компании «Снекма» (занимается совместно с рыбинским НПО «Сатурн» производством двигателя для самолета «Сухой-Суперджет-100»), в культурном центре города Медон, Свято-Троицкиом соборе Корсунской епархии и ряде других мест.

Кроме того, в Париже прошли и несколько незапланированных выступлений. На смотровой площадке Эйфелевой башни хор исполнил русские народные песни «Вниз по матушке по Волге», «Как пойду я на быструю речку».

Поездка во Францию была организована в связи с 20-летием сотрудничества «Соколят» с французским хором «Соседи сверху». В ходе гастролей прошли совместные выступления двух хоров.

«Это был очень радушный и искренний прием, наши песни нашли живой отклик у слушателей. Мы пели перед французами и потомками русских эмигрантов. Нам были искренне рады, и ждут снова в следующем году», — сказал художественный руководитель и главный дирижёр творческого объединения «Соколята» Сергей Шестериков.