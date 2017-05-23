Якутск, 23 мая, 2017, 10:02 — ИА Регнум. Два вице-президента корпорации АЛРОСА покинули свои рабочие места. Как сообщили региональные СМИ, Елена Гангало и Александр Паршков не войдут в новый состав команды нынешнего руководителя АЛРОСЫ, передает корреспондент ИА REGNUM.

Alrosa.ru Сергей Иванов вручил Елене Гангало медаль ордена Дружбы

Читайте также: «Нужна свежая кровь» — новый президент АЛРОСА пообещал кадровые перемены

Президент АК АЛРОСА Сергей Иванов, как и обещал, формирует себе команду управленцев, избавляясь от менеджеров верхнего звена из команды бывшего руководителя Андрея Жаркова.

В первый пул на вылет вошли два вице-президента: Александр Паршков — занимал пост вице-президента, курирующего закупочную деятельность, Елена Гангало курировала финансово-экономическую политику.

«Каждый из них внес существенный вклад в совершенствование процессов и повышение эффективности по каждому из направлений деятельности, за которые они отвечали. Вместе с тем перед компанией возникают новые задачи, решение которых требует новых навыков, знаний и опыта», — цитируют Сергея Иванова региональные СМИ.

Примечателен факт, что в 2016 году, тогда еще руководитель администрации президента России Сергей Иванов вручил вице-президенту АК АЛРОСА Елене Гангало медаль ордена Дружбы. Указ о награждении за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу был подписан 14 мая 2016 года Владимиром Путиным.

Читайте также: Пир во время чумы? АЛРОСА закупает алкоголь к юбилею на миллион рублей

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2017 года АК АЛРОСА возглавил бывший вице-президент Сбербанка Сергей Иванов. Вступая в должность президента корпорации, он говорил о намерении в связи с нестабильной ситуацией на алмазном рынке нарастить запасы компании и добычу, продать непрофильные активы, а также модернизировать производство по всей цепочке. Также Иванов говорил о необходимости обновления компании:

«Жизнь идёт, меняется стратегия предприятия. Здесь у нас с Егором Афанасьевичем (глава Якутии Егор Борисов — прим. ИА REGNUM ) видение абсолютно совпадает. В любых крупных компаниях кто-то устает, где-то нужна свежая кровь. Поэтому определенные изменения произойдут. Естественно, все кадровые решения будем согласовывать с республикой».

Читайте также: Якутия: «За назначением Иванова стоят частные интересы. Это возмутительно»

В Якутии Сергей Иванов был воспринят как очередной варяг. Председатель постоянного комитета регионального Госсобрания по экономической, инвестиционной и промышленной политике, предпринимательству, туризму и развитию инфраструктуры Виктор Фёдоров уверен, что для эффективного руководства компанией нужно сначала в ней поработать, а ещё лучше — пройти весь путь от рабочего до президента.