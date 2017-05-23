Москва, 23 мая, 2017, 09:54 — ИА Регнум. Законопроект, направленный на совершенствование законодательства в сфере противодействия незаконной миграции для обеспечения национальной безопасности Российской Федерации, правительство РФ внесло в Госдуму, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Дарья Антонова ИА REGNUM Штраф

Предлагается внести в КоАП изменение, направленное на ужесточение ответственности за нарушение установленного порядка оформления документов на право пребывания (проживания) иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации.

Штраф составит на граждан от 2 тыс. до 5 тыс. рублей; на должностных лиц — от 35 тыс. до 50 тыс. рублей; на юридических лиц — от 400 тыс. до 500 тыс.