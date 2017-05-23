Пекин, 23 мая, 2017, 09:39 — ИА Регнум. Главное управление по делам печати и публикаций при Министерстве промышленности и информатизации КНР опубликовала заявление, согласно которому кампания по борьбе с размещением нелегального контента в сети Интернет, стартовавшая в конце апреля на территории 11 провинций, завершится 26 мая.

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Государственная программа по борьбе с нелегальным контентом была инициирована Министерством промышленности и информатизации КНР в весной 2017 года. Программа разбита на несколько этапов, первый из которых завершится в мае. Китайские чиновники объявили войну распространителям порнографии, а также любой информации, подрывающей вопросы безопасности страны, пишет «Чжунго жибао».

Инспекторы проверяют вэб-сайты, мобильные приложения, а также прочие интернет-сервисы, в том числе сайты, транслирующие видео онлайн, а также «облачные» сервисы. В случае если на сайте обнаруживается запрещенный контент, данная страница немедленно блокируется, а сотрудники правоохранительных органов вызывают владельцев сайтов для дачи показаний.

Кроме того, инспекторы активно блокируют сайты неаккредитованных новостных агенств, распространяющих новости и материалы, которые, по официальной позиции Пекина, «не отражают реального положения дел в стране».

Как сообщало ИА REGNUM ранее, с 2003 года в КНР действует собственная система фильтрации содержимого интернета, в результате работы которой у китайских пользователей нет доступа к ряду иностранных сайтов, существует черный список сайтов, а также запрещается ссылаться на публикации иностранных новостных СМИ, без соответствующего одобрения.