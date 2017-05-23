Москва, 23 мая, 2017, 09:22 — ИА Регнум. Владельцы банковских карт могут лишиться своих средств, польстившись на обещания легкого заработка в интернете или беспроигрышные лотереи. Мошенники требуют от пользователя небольшой платеж, после чего получают в распоряжение данные его карты, рассказали изданию «Известия» эксперты «Яндекса».

lcb Банковские карты

По оценкам экспертов, каждый месяц кибермошенники выманивают у клиентов банков до 20 млн рублей. Около 12 тыс. пользователей в сутки попадаются на мошеннические приемы, при этом часть из них обязательно идет на поводу злоумышленников, передавая им данные своих карт.

Одна из распространенных схем — обещание денежного вознаграждения за выполнение несложной рутинной работы, например, заполнение анкет. Есть сайты, призывающие поучаствовать в «беспроигрышной лотерее» — зашедшему туда пользователю сообщают, что он стал обладателем крупной суммы.

Для всех этих вариантов «бесплатного сыра» характерно то, что рано или поздно от пользователя потребуют перевести на некий счет небольшую сумму — якобы комиссию, налог или процент за конвертацию валюты. Именно на этапе оплаты мошенники получают данные банковской карты в свое распоряжение.

Как пояснили в «Яндексе», такие сайты блокируются. Так, на текущий момент ограничен доступ к 2 тыс. подобных ресурсов. При этом мошенники действуют все более изощренно — к примеру, предлагают совершить платеж через форму, почти идентичную с защищенными страницами Visa и MasterCard.

Эксперты отмечают, что жертвами мошенников зачастую становятся пользователи, не знающие о потенциальных угрозах и мерах предосторожности при совершении интернет-платежей. Специалисты советуют обращать внимание на благонадежность ресурса, который запрашивает данные платежной карты.