Владивосток, 23 мая, 2017, 09:16 — ИА Регнум. Голливудский актер Стивен Сигал, ранее получивший российский паспорт, в ближайшее время примет участие в съемках нового телепроекта, где ему предстоит получить «дальневосточный гектар». Об этом сообщается во вторник, 23 мая, на официальном сайте администрации Приморского края.

Надальнийвосток.рф Дальневосточный гектар

В новом шоу на одном из российских телеканалов будут показаны все этапы, которые пройдет известный актер, — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность. Дата начала съемок пока неизвестна.

«В будущем на своем гектаре мастер боевых искусств намерен построить многофункциональный спортивный комплекс, где планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами», — говорится в сообщении.

В администрации Приморского края отметили, что задача нового телешоу — популяризация федерального закона «О дальневосточном гектаре».

Согласно закону, вступившему в силу 1 июня 2016 года, каждый гражданин РФ сможет один раз получить в безвозмездное пользование гектар земли на Дальнем Востоке. Участок предоставляется на 5 лет, он должен быть свободен от прав третьих лиц и находиться в свободном обороте. Через 5 лет при условии освоения земли ее можно будет взять в аренду или получить в собственность бесплатно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 3 ноября 2016 года президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме в гражданство известного актера Стивена Сигала.

В документе отмечалось: «Принять в гражданство Российской Федерации Сигала Стивена Фредерика, родившегося 10 апреля 1952 г. в США».