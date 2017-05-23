Кызыл, 23 мая, 2017, 09:00 — ИА Регнум. В Кызыле сотрудники полиции и ФСБ изъяли у местного жителя более семи тонн контрафактного алкоголя, говорится в сообщении регионального главка МВД РФ.

geralt Алкоголь

По данным правоохранителей, мужчина продавал немаркированную алкогольную продукцию в различных магазинах региона.

«Из незаконного оборота изъято более 14 тыс. бутылок алкоголя различных наименований общим объемом свыше 7 тонн», — говорится в сообщении МВД.

54-летний житель Кызыла занимался сбытом контрафакта более года. Нелегальную продукцию он закупал оптом.

В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье «Производство, приобретение, хранение, перевозка в целях сбыта или продажа немаркированной алкогольной продукции». Ему грозит лишение свободы на срок до 6 лет со штрафом до 1 млн рублей.

Также заведено уголовное дело по факту незаконного использования товарного знака на алкогольной продукции.