Москва, 23 мая, 2017, 08:56 — ИА Регнум. С начала недели инвесторы продолжили отыгрывать идею встречи стран ОПЕК+, которая состоится 25 мая, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский. На ней будет принято окончательное решение по продлению ограничений на следующие 9 месяцев, если верить министрам энергетики России и Саудовской Аравии.

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По его мнению, «на этом фоне ралли на рынке нефти продолжается. В частности. 22 мая нефть марки Brent тестировала уровень $54 доллара за баррель и пока он устоял. В рамках технической картины потенциал роста у котировок находится в диапазоне $55 — $57 за баррель».

«В целом до «дня X» котировки останутся как минимум в пределах достигнутых уровней. Дальнейшее движение будет зависеть не от самого факта продления ограничения, а от количественных параметров новой сделки, а именно от объемов сокращения и новых стран, которые могут войти в ОПЕК+, теперь уже ОПЕК+ 2.0. В случае если новые параметры сделки окажутся хуже текущих, то уже в конце недели, возможно, мы увидим распродажи на нефтяном рынке», — пояснил Капустянский.

«Одновременно с этим активность со стороны сланцевиков США продолжает расти. Данные от компании Baker Hughes в очередной раз подтвердили этот факт. Количество работающих буровых установок выросло до 720 штук. В преддверии важной даты 25 мая инвесторы восприняли эти данные как факт, оставив его без внимания», — отметил эксперт.

Как сообщало ИА REGNUM, 23 мая цены на нефть опускаются после подъема по итогам предыдущих четырех сессий на фоне роста ожиданий заседания ОПЕК+. Стоимость нефти марки Brent снизилась на $0,23 (0,43%) — до $53,64 за баррель. Цена на нефть WTI опустилась на $0,21 (0,41%) — до $50,92.

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