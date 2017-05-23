Казань, 23 мая, 2017, 08:55 — ИА Регнум. Казанский автоэксперт назвал повышение штрафов и увеличение срока лишения прав за отказ от медосвидетельствования неэффективными мерами борьбы с пьянством за рулём. «Увеличивать штраф за одно и не обращать внимание на другое — это неэффективно. Сейчас водителю проще уехать, так как штраф за это 800 рублей, а если он остановится, ему грозит крупный штраф в 30 тыс. рублей и лишение прав. Потому и очень много случаев неподчинения требованиям инспекторов ДПС и попыток сбежать», — прокомментировал корреспонденту ИА REGNUM руководитель казанского отделения МОО «Федерации автовладельцев России» Рамиль Хайруллин.

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Эксперт также предложил собственный метод борьбы с пьянством за рулём. «Я бы для начала увеличил штрафы за неподчинение при требовании остановиться, вплоть до лишения прав за повторность. Фиксировать это можно с помощью радаров и других технических средств, — отмечает Хайруллин. — За пьянку пора уже вводить не штрафы, а лишение и арест водителя, введя градацию в зависимости от степени опьянения: чем выше промилле, тем больше срок. Например, до 0,5 промилле — 15 суток, от 0,5 до 1 — 30 суток, а выше одной промилле — 6 месяцев».

Как ИА REGNUM сообщало ранее, в МВД РФ предложили ужесточить наказание за отказ водителей от прохождения медосвидетельствования. Штраф по этой статье планируют увеличить с 30 тыс. до 35 тыс. рублей, а срок лишения прав — с двух до трёх лет. Соответствующий проект пока не рассмотрен Госдумой РФ.

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