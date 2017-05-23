Казань, 23 мая, 2017, 08:45 — ИА Регнум. Сегодня, 23 мая, с 13:00 на Кремлёвской набережной 5313 казанских школьников, завершивших 11-й класс, и 9 909 учащихся 9-х классов отметят окончание учёбы в рамках общегородского праздника «Последний звонок». Как сообщили ИА REGNUM в Минобразовании РТ, всего в регионе в этом году школу заканчивают 14,5 тыс. человек.

И. Владимиров. В женской школе

Первый основной экзамен у одиннадцатиклассников — математика, его сдача запланирована на 31 мая. Завершат аттестацию в республике 1 июля.

Мэр Казани Ильсур Метшин, выступая на деловом понедельнике, заметил, что, несмотря на необходимость чистоты результатов и недопустимость подсказок и шпаргалок, контроль не должен переходить в карательные функции.

В 2017 году в Казани в первый раз опробуют новый метод печати бланков и считывания ответов по ЕГЭ — в гимназии №8 Советского района и гимназии №37 Авиастроительного района их распечатают и отсканируют прямо в учебных кабинетах. В остальных учебных заведениях работу по доставке бланков будет выполнять республиканская служба инкассации.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Казгордумы, Казань на сегодня занимает третье место после Москвы и Санкт-Петербурга по числу призеров Всероссийской олимпиады. Победы в ней одержали 78 казанских школьников. На аттестат с отличием в столице Татарии претендуют в 2017 году 586 человек.

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Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Минобразования РТ, через два дня, с 25 мая 2017 года, в регионе начнёт работать специальная образовательная горячая линия, где можно будет озвучить свои предложения, в том числе и по повышению качества образования в татарских школах. Работать горячая линия будет каждый четвёртый четверг месяца вплоть до конца года.