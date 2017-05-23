Москва, 23 мая, 2017, 08:43 — ИА Регнум. С точки зрения инвестиционного потенциала российский рубль по-прежнему имеет хорошие перспективы. Ключевая процентная ставка остается на высоком уровне, а инфляция в районе целевого уровня ЦБ РФ 4%. Одновременно с этим темпы снижения ключевой процентной ставки можно оценить как достаточно низкие, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

Дарья Антонова ИА REGNUM Рубль

«В спекулятивной краткосрочной перспективе рубль смотрится менее интересно. В частности, валютная пара usd/rub в рамках технического сценария, в случае если нефть продолжит рост на фоне ожиданий заседания стран ОПЕК+, которое состоится 25 мая, может продолжить снижение в район сильной поддержки 55,50», — пояснил эксперт.

По его мнению, «далее если по итогу встречи не будет прорыва и нефть марки Brent останется под сопротивлением $57 за баррель валютная пара также продолжит придерживаться широкого боковика с поддержкой 55,5 и сопротивлением в районе уровня 60».

«Краткосрочно отечественную валюту может также поддержать налоговый период, — полагает эксперт. — 25 мая пройдет пик по налоговым выплатам в РФ, который потребует около 600 миллиардов рублей».

Как сообщало ИА REGNUM, на 23 мая Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на понижение. Теперь они составляют 56,49 рубля за американскую валюту (-67 копеек) и 63,17 рубля за евро (-47 копеек).

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