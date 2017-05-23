«Инвестиционно рубль привлекателен»
Москва, 23 мая, 2017, 08:43 — ИА Регнум. С точки зрения инвестиционного потенциала российский рубль по-прежнему имеет хорошие перспективы. Ключевая процентная ставка остается на высоком уровне, а инфляция в районе целевого уровня ЦБ РФ 4%. Одновременно с этим темпы снижения ключевой процентной ставки можно оценить как достаточно низкие, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
«В спекулятивной краткосрочной перспективе рубль смотрится менее интересно. В частности, валютная пара usd/rub в рамках технического сценария, в случае если нефть продолжит рост на фоне ожиданий заседания стран ОПЕК+, которое состоится 25 мая, может продолжить снижение в район сильной поддержки 55,50», — пояснил эксперт.
По его мнению, «далее если по итогу встречи не будет прорыва и нефть марки Brent останется под сопротивлением $57 за баррель валютная пара также продолжит придерживаться широкого боковика с поддержкой 55,5 и сопротивлением в районе уровня 60».
«Краткосрочно отечественную валюту может также поддержать налоговый период, — полагает эксперт. — 25 мая пройдет пик по налоговым выплатам в РФ, который потребует около 600 миллиардов рублей».
Как сообщало ИА REGNUM, на 23 мая Центробанк РФ пересмотрел курсы иностранных валют на понижение. Теперь они составляют 56,49 рубля за американскую валюту (-67 копеек) и 63,17 рубля за евро (-47 копеек).
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