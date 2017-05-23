Барнаул, 23 мая, 2017, 08:51 — ИА Регнум. Белокуриха оказалась одним из самых популярных мест летнего активного отдыха Россиян. Согласно рейтингу, опубликованному аналитическим агентством «ТурСтат», составленному по результатам анализа данных систем онлайн-бронирования мест проживания на горных курортах, алтайский город-курорт уступает всего двум российским территориям — сочинской «Розе Хутор» и горнолыжному курорту Архыз в Карачаево-Черкессии. Также в топ-10 вошли: «Горки Город» (Сочи), Армхи (Ингушетия), Шерегеш (Кемеровская область), «Сорочаны» (Московская область), «Игора» (Ленинградская область), «Свияжские холмы» (Татария) и «БигВуд» (Мурманская область).

Светлана Шаповалова ИА REGNUM Горнолыжный отдых в Белокурихе

Сайт Алтайского края, Антон Федотов Отдых в Белокурихе

По данным авторов рейтинга, спрос на активный отдых в России растет быстрее, чем пляжный. Он включает в себя горные походы (треккинг), конные прогулки, йога-туры, горные велосипеды, фитнес, а также экскурсии по местным достопримечательностям. Подсчитано, что день активного отдыха на горном курорте обойдется летом в среднем в 3 тысячи рублей на человека.

Сайт Алтайского края, Антон Федотов Отдых в Белокурихе

Как уже сообщало ИА REGNUM, ранее «ТурСтат» отмечал, что в первую десятку рейтинга популярных у туристов курортов и мест отдыха на российских озерах вошло алтайское озеро Большое Яровое.