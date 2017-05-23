Берлин, 23 мая, 2017, 08:21 — ИА Регнум. Количество беженцев, стремящихся попасть страны ЕС, увеличилось с февраля по апрель 2017 на 12%, сообщает 23 мая Die Welt.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Мигранты

Согласно официальным данным органов государственной безопасности ФРГ, в феврале насчитывалось 5,9 млн мигрантов из некоторых стран Ближнего Востока и Северной Африки, держащих путь в ЕС.

В конце апреля данный показатель достиг 6,6 млн человек.

Сейчас беженцы находятся в основном в Турции, Иордании и Ливии, которые служат им «перевалочным пунктом» на пути в ЕС.

Немецкая партия Христианско-демократический союз (ХДС) призывает налаживать связи и заключать миграционные сделки со странами Северной Африки, особенно с Ливией, с берегов которой большинство беженцев направляются в Италию, оттуда — в другие страны ЕС.

В целях безопасности и предотвращения наплыва большого количества мигрантов ХДС призывает заключить сделку по примеру соглашений ЕС с Турцией.

В 2016 году Брюссель заключил миграционную сделку с Анкарой, подразумевающую отправку нелегальных беженцев с Греции обратно в Турцию, расходы на высылку берет на себя Евросоюз.