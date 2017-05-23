Москва, 23 мая, 2017, 08:15 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России признала наличие картельного сговора на торгах Минобороны, которые состоялись в 2015 году. Об этом, как передает «Агентство Москва», сообщили в пресс-службе ведомства.

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«ФАС РФ признала ООО «Белый медведь», ООО «Коралклин», ООО «Миллениум клин» и группу лиц в составе обществ с ограниченной ответственностью «Компонент», «Экобалт», «РусКомплекс», «Спецресурс», «Мегалайн» нарушившими антимонопольное законодательство (п. 2 ч. 1 ст. 11 №135-ФЗ «О защите конкуренции»)», — говорится в сообщении.

В ходе проверки ФАС выяснила, что ряд компаний нарушили антимонопольное законодательство, заключив антиконкурентное соглашение на торгах Минобороны РФ. Процент снижения начальной максимальной цены контракта во всех случаях составлял не более 1,5%.

«ФАС РФ выявила картельный сговор на 8 открытых аукционах Минобороны, общая сумма начальной максимальной цены контрактов по ним составила 1,798 млрд рублей, — сообщил начальник управления по борьбе с картелями ФАС РФ Андрей Тенишев. — Отказ от соперничества между участниками таких крупных торгов приводит к неэффективному расходованию бюджетных средств».

Отмечается, что штраф компаниям, нарушившим законодательство, будет назначен позднее.