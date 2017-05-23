Москва, 23 мая, 2017, 08:13 — ИА Регнум. Торги по нефти 22 мая завершились ростом. Покупателям не удалось удержать цену выше $54 баррель, заявил корреспонденту аналитик Альпари Владислав Антонов. На американской сессии по нефти с максимума $54,34 началась коррекционная фаза. Баррель Brent июльского фьючерса подешевел к закрытию дня до $53,61.

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25 мая в Вене пройдет заседание ОПЕК. Рынок заложил в цены продление срока действия соглашения о сокращении добычи нефти. По словам представителей Саудовской Аравии, все страны, участвующие в соглашении ОПЕК, согласны продлить ограничение нефтедобычи еще на 9 месяцев.

Сегодня, 23 мая, за баррель Brent дают 53,65 (-0,15%). К 25 мая волатильность на рынке возрастёт, так как неизвестно, все ли страны согласятся продлить соглашение на девять месяцев.

В настоящее время покупателям не хватает новых драйверов для повышения котировок до $55,50 (зона сопротивления). Если они не смогут по итогам дня вернуться к вчерашнему максимуму $54,34, то можно ждать фиксации прибыли от длинных позиций и снижение цен до $52,65.

Вечером Американский институт нефти опубликует еженедельный отчет по запасам нефти в США.

Добавим, 22 мая стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2017 года в ходе торгов на бирже ICE в Лондоне выросла на 0,48%, до $53,61 за баррель, WTI — на 0,9%, до $51,13 за баррель. Стоимость фьючерса на нефть сорта URALS с поставкой в июле 2017 года на СПбМТСБ выросла на 1,85%, до $51,21 за баррель.

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