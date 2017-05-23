Москва, 23 мая, 2017, 08:09 — ИА Регнум. Прогноз роста ВВП России в 2017 и 2018 годах международного рейтингового агентства Moody's улучшен на 0,5%, говорится в сообщении агентства 22 мая.

Владимир Югасов ИА REGNUM Офисы. Москва-Сити

В марте прогноз на два года составлял 1%, он улучшен до 1,5% в год. По мнению экспертов агентства, частные расходы на потребление и инвестиции будут поддерживаться ростом реальных доходов домашних хозяйств и постепенным ослаблением денежно-кредитной политики.

Потенциальному росту экономики России может помешать «старение населения» — при отсутствии фундаментальных структурных реформ.

Также, по прогнозу Moody's, к 2018 году стоит ожидать сокращения дефицита бюджета: с 3,7% ВВП в 2016 году до 1,8% ВВП в 2018 году. Дефицит будет сокращаться благодаря бюджетной консолидации и ожидаемому росту поступлений.

В 2016 году Moody's ухудшило прогноз падения ВВП России до 2,5% из-за снижения цен на нефть и дополнительное ужесточение фискальной политики в целях сдерживания динамики государственного долга. Ранее глава МЭР Максим Орешкин заявил, что в 2017 году действующий прогноз роста ВВП в 2% может быть достигнут. По его словам, нет причин, по которым можно было бы менять прогноз по росту ВВП на уровне в 2%.

Минэкономразвития оценивает годовой рост ВВП РФ в I квартале на уровне 0,9−1%.Во втором полугодии ожидается рост больше 2%». Банк России в 2017 году по базовому сценарию ожидает рост ВВП РФ в интервале 1−1,5%.