Ханты-Мансийск, 23 мая, 2017, 08:10 — ИА Регнум. В Сургуте 20 мая прошел митинг против отмены городских льгот на оплату детских садов. Резолюция митинга была отправлена президенту РФ Владимиру Путину и губернатору ХМАО Наталье Комаровой, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Генри Жюль Жан Жоффруа. Детский сад. 1898

Об отмене 50% компенсации оплаты детских садов для многодетных семей и участников боевых действий стало известно в середине апреля, когда было принято соответствующее решение о приведении местных нормативных актов в соответствие с федеральными.

Люди, принадлежащие к льготным категориям, возмутились. Они подсчитали, что им придется платить больше. «Значительно и существенно понижается качество жизни семьи моего брата, в которой растут четыре несовершеннолетних ребенка. Трое из которых — тройняшки. И та льгота, в праве на которую отказано, согласно этому постановлению, в общем-то выбрасывает их за черту бедности. Годовая сумма, на которую они будут больше платить, — 37 тысяч 700 с какими-то копейками», — сообщила «СургутинформТВ» сургутянка Ризеда Каримова.

Глава города Сургута Вадим Шувалов пояснил, что принято решение о предоставлении с 1 июля 50% льготы для детей из многодетных семей и детей участников боевых действий будет с учетом критерия нуждаемости, передает пресс-служба горадминистрации Сургута.

Сохраняется право на получение льготы по родительской плате в размере 50% многодетным семьям и семьям участников боевых действий в случаях: если их семья имеет статус малообеспеченной семьи; если один из родителей является инвалидом I или II группы; если ребенок с ограниченными возможностями здоровья (с умственной отсталостью, с задержкой психического развития, с нарушением зрения).

Владимир Шувалов напомнил, что в соответствии с пунктом 5 ст. 65 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» всем родителям детей, посещающих детские сады, выплачивается компенсация на первого ребенка в размере 20% от суммы внесенной родительской платы, на второго ребенка — 50%, на третьего ребенка и последующих детей — 70%. Поэтому при увеличении размера родительской платы, размер компенсации в абсолютных рублях также увеличивается.

Пунктом 3 статьи 65 Федерального Закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» установлен перечень категорий детей, родительская плата за присмотр и уход за которыми не взимается — это дети — инвалиды; дети — сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей; дети с туберкулезной интоксикацией.

Вчера, 22 мая, состоялась прямая линия губернатора ХМАО Натальи Комаровой с жителями Югры. Глава региона отметила, что волну возмущения родителей вызвали некорректные пояснения нововведения. Кроме того, льготу можно было бы не отменять, а просто не применять к новым получателям и постепенно выйти на такое решение."Это самый тактичный и доброжелательный способ. Я на контроль беру вопрос и определимся, как довести его до завершения», — отметила губернатор Комарова.