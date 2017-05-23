Волгоград, 23 мая, 2017, 08:01 — ИА Регнум. В Волгограде на месте разрушенного взрывом бытового газа дома по проспекту Университетскому, 60 строить новый дом не планируют. По предварительному заключению экспертов, использовать эту территорию под возведение нового здания небезопасно. Такой вердикт специалистов на заседании межведомственного оперативного штаба озвучил губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров, передает корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

Volgograd.ru Разбор завалов на месте взрыва дома в Волгограде

«Если мы разрешим здесь строительство, то подвергнем всех серьезному и неоправданному риску. Это может привести к повреждению фундаментов и конструкций соседних сооружений», — сказал глава региона.

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Когда жильцы рухнувшего от взрыва дома в Волгограде обретут новое жильё?

Останется ли эта территория не занятой или на появится сквер с детской спортивной площадкой, пока не решено. Рассматривается несколько вариантов.

«Режим чрезвычайной ситуации будет снят тогда, когда будет полностью разрешен комплекс проблем, связанных с обрушением дома, — подчеркнул Андрей Бочаров. — До тех пор все оперативные службы, органы исполнительной власти работают в режиме ЧС в пределах своей компетенции».

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Разрушенному после взрыва дому в Волгограде вынесли приговор

На сегодня жильцы разрушенного дома полностью вывезли свои вещи из первого и второго подъездов. Из остальных продолжают забирать имущество по возможности, чтобы не подвергать риску себя и спасателей.

Как сообщало ИА REGNUM, взрыв бытового газа в многоквартирном доме на Университетском проспекте в Волгограде прогремел днём 16 мая. В результате обрушились все межэтажные перекрытия одного из подъездов дома. Полностью были разрушены более десятка квартир, четыре человек погибли, десять были госпитализированы.

Дальнейшая судьба разрушенного здания уже предрешена экспертами — восстановлению не подлежит и будет снесён. Здание уже обнесли двухметровым забором в целях безопасности. Кроме того, территория разрушенного дома включена в маршрут патрулирования нарядов полиции и Росгвардии, объект находится под охраной ЧОП.

Как отметил глава региона, у подавляющего большинства жителей, проживавших в доме №60 по Университетскому проспекту, нет ни второго жилья, ни средств и возможностей для его приобретения.

«Предъявление исков по возмещению ущерба к организаторам и исполнителям незаконных работ, которые привели к трагедии, не компенсируют в полном объеме материальный ущерб, который понесли граждане в связи с утратой жилья и имущества. Люди, если мы им не поможем, могут остаться без жилья», — подчеркнул губернатор. Андрей Бочаров.

Как обращает внимание политолог, координатор Клуба экспертов Нижнего Поволжья Андрей Серенко, наряду сообщениями о помощи областных властей пострадавшим от взрыва с приобретением нового жилья, на местных телеканал ни слова ни проронили «о том, какую помощь пострадавшим готовы оказать газовики».

«А ведь это по их вине, в конечном счете, произошла трагедия. Монополиста и его городской филиал усердно прикрывают, выводят из-под удара, сваливая всю вину на семейку бестолковых и алчных предпринимателей. Однако пиар пиаром, а несчастным людям газовики обязаны помочь — конкретно, в рублёвом выражении. А от СУ СК ждем честного расследования, с установлением реальных виновников трагедии, а не наказания стрелочников», — комментирует эксперт.

До сих пор в плановом режиме на месте происшествия продолжают работу сотрудники Следственного управления СК РФ по региону и органы прокуратуры. Пострадавшие получают необходимую поддержку: всем обратившимся уже предоставлена единовременная помощь на первоочередные нужды. Всего в социальные службы обратились более 120 человек.

Напомним, оставшимся без крыши над головой жильцам дома власти выдадут сертификаты на приобретение нового жилья из расчёта 35 тыс. рублей за квадратный метр. Получить документ все пострадавшие должны уже до 1 июля, а воспользоваться сертификатом — до 1 декабря 2017 года.