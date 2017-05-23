Вашингтон, 23 мая, 2017, 07:57 — ИА Регнум. На Джеймся Кэмерона подал в суд яхтсмен из Флориды, он считает, что режиссер украл рассказанные им истории, которые легли в основу фильма «Титаник», об этом 22 мая сообщил портал TMZ.

Ильшат Мухаметьянов ИА REGNUM «Титаник»

В заявлении Стивен Каммингс, который раньше работал в яхтенной индустрии, утверждает, что лично он являлся источником вдохновения для создания персонажа Джека Доусона, которого сыграл Леонардо Ди Каприо. Якобы Кэмерон узнал от Каммингса о событиях, которые происходили с ним в 1988 и 1998 годах в графстве Бревард.

Более того, мужчина утверждает, что в основу экранизации «Титаника» легли не исторические события как таковые, а история его родственников, о которой он рассказывал своим друзьям.

Его родственники, жена и муж, находились на борту настоящего «Титаника», в результате кораблекрушения женщина выжила, а её муж нет. Согласно иску, Стивен Каммингс хочет получить от Джеймса Кэмерона 300 млн долларов, а также один процент отчислений.

Портал TMZ отмечает, что история Каммингса явно не уникальна, ведь 15 апреля 1912 года погибло 1517 человек. Но, кроме этого, в США нет закона об авторских правах, которые бы касались идеи фильма.

Напомним, бюджет фильма Джеймса Кэмерона «Титаник» составил около $200 млн, при этом он заработал по миру около $2,5 млрд и занимает четвертое по доходности место среди всех фильмов в истории кинематографа.