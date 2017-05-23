Вашингтон, 23 мая, 2017, 07:39 — ИА Регнум. Признание о намерении передать секретные данные разведке в России сделал житель штата Калифорния инженер Грегори Джастис, сообщает американское министерство юстиции.

Василий Васильевич Верещагин. Шпион. 1878-1879

Джастис, работавший подрядчиком по контракту с американским военным министерством, похитил секретные данные, касающиеся военных и коммерческих американских спутников. Он собирался передать эту информацию, как он считал, разведчику из России, не подозревая, что этим человеком был агент ФБР.

Кроме того, он предложил «российскому разведчику» побывать на производстве по изготовлению «космических аппаратов военного назначения».

В обмен он рассчитывал получить тысячи долларов (точная сумма не указана). С предполагаемым разведчиком он вел переговоры с февраля по июль 2016 года.

В июле 2016 года он был задержан, на 18 сентября намечено вынесение приговора. Уточняется, что американца могут приговорить к большому сроку — до 35 лет тюремного заключения.