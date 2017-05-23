Киев, 23 мая, 2017, 07:29 — ИА Регнум. Против введения визового режима с Россией в Верховной раде выступило большинство членов «Блока Петра Порошенко», пишет издание «Украинская правда» со ссылкой на руководителя фракции Алексея Гончаренко.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Петр Порошенко

По его словам, против этой инициативы высказалось большинство фракции, однако никаких решений еще принято не было. Гончаренко заявил журналистам, что «Блок Петра Порошенко» обсудит инициативу предметно на заседании 25 мая.

На заседании фракции высказывались сомнения в реализации визового режима с РФ. «Кроме того, очевидно, что РФ в таком случае зеркально также введет визы и для украинских граждан», — напомнил он.

Спикер Верховной рады Украины Андрей Парубий отметил необходимость завершить политические консультации перед тем, как выносить вопрос в сессионный зал.

Спикер подчеркнул, что именно поддержка большинства является важным в инициативе, поскольку «неуспех голосования по этому вопросу будет иметь очень негативный и внешний резонанс», сообщает «112 Украина».

В октябре 2016 года, когда Парубий ставил этот вопрос на повестку, крупнейшая фракция парламента отказалась голосовать, сославшись на МИД Украины, считающий введение виз с Россией неправильным шагом.

Ранее президент Украины Петр Порошенко заявил об «окончательном разводе с Российской империей», после того, как 16 мая в Европейском парламенте были подписаны документы по введению безвизового режима между Украиной и Европейским союзом.

После введения безвизового режима в Верховной Раде выдвинули инициативу ввести визовый режим с Россией. Однако для украинских граждан, которые ездят на заработки в Россию, это может иметь весьма печальные последствия. Введение визового режима такую возможность закроет.