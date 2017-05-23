Москва, 23 мая, 2017, 07:28 — ИА Регнум. Бывшая жена Владимира Потанина Наталия намерена взыскать с бизнесмена через суд 849,2 миллиарда рублей, что эквивалентно почти $15 млрд. Об этом сообщает журнал Forbes со ссылкой на копию заявления, имеющуюся в распоряжении редакции.

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В документе говорится, что Потанина обратилась с требованием признать акции иностранных компаний Decoso, Pharanco, Bektanco и Lovenco и ряд других активов общим имуществом супругов и разделить их между ними. Также она требует взыскать с Потанина компенсацию за причитающуюся ей долю.

Представитель экс-супруги бизнесмена пояснил, что Наталья Потанина подала иск в связи отказом суда разделить между ними акции «Норникеля», которыми владеет предприниматель. В суде тогда отметили, что бизнесмен напрямую не владеет этими бумагами, хотя он является бенефициарным собственником этих акций.

По словам источника, бенефициарная собственность определяется кипрским правом, однако суды РФ также в состоянии разделить такое имущество.

«Коль скоро права бенефициарной собственности являлись совместной собственностью супругов, все дивиденды также должны по российскому закону делиться между супругами в равных долях», — отметил представитель экс-супруги бизнесмена.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 июля 2015 г. адвокат бывшей супруги владельца «Норильского никеля» Павел Коновалов сообщил, что Пресненский суд Москвы вынес решение о разделе имуществе между бывшими супругами Наталией и Владимиром Потаниными.

По его словам, суд частично удовлетворил требования Владимира Потанина и частично — Натальи. Бывшие супруги разделили совместно нажитое недвижимое имущество. Однако Наталья Потанина решением недовольна и планирует его обжаловать.