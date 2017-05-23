США, 23 мая, 2017, 07:28 — ИА Регнум. «Нэшвилл» на своем льду одержал победу над «Анахаймом» в шестом матче финальной серии западной конференции НХЛ. Матч завершился со счетом 6:3 в пользу «Нэшвилла».

Nhl.com Команда NHL Нэшвилл Предаторз

К середине третьего периода счет был равным 3:3. Хоккеисты «Анахайма» сумели не только приблизиться к сопернику, но и сравнять счет. Тем не менее, благодаря голу Сиссонса «Нэшвилл» снова вышел вперед. Две последние шайбы подопечные Питера Лавиолетта забросили в пустые ворота, когда «Анахайм» снял своего голкипера и выпустил шестого полевого игрока.

В составе «Нэшвилла» хет-трик на счету Колтона Сиссонса, а также дубль оформил Остин Уотсон. Еще одну шайбу забросил Филип Форсберг. У «Анахайма» отличились Ондржей Каше, Крис Вагнер и Кэм Фаулер.

Таким образом, «Нэшвилл» победил в серии со счетом 4:2 и впервые в своей истории вышел в финал Кубка Стэнли.

В заключительной серии этого сезона «Нэшвилл» встретится с победителем Восточной конференции, в финале которой «Питтсбург» играет с «Оттавой» и ведет в серии со счетом 3:2. Первый матч финальной серии Кубка Стэнли пройдет 1 июня.

Плей-офф НХЛ. Финал — Западная конференция. 6-й матч.

«Нэшвилл Предаторз» (Нэшвилл) — «Анахайм Дакс» (Анахайм) — 6:3 (2:1 0:1, 4:2).