Лондон, 23 мая, 2017, 07:27 — ИА Регнум. Переговоры по выходу Великобритании из ЕС официально начнутся 19 июня 2017 года, передает Die Zeit.

Иван Шилов ИА REGNUM Выход

Об этом 22 мая сообщил глава переговорной группы ЕС по Brexit Мишель Бранье, после того как представители 27 стран союза в Брюсселе уполномочили его начать переговорный процесс.

Цель переговоров — заключение соглашения об условиях выхода Соединенного Королевства из ЕС до марта 2018 года.

Три важных момента Брюссель стремится прояснить до конца 2017 года: вопрос о праве остаться в стране миллионам гражданам ЕС, вопрос о новой границе с Ирландией, а также вопрос финансовых требованиях ЕС.

Ранее Financial Times сообщила, что Великобритании может быть предоставлен счет в размере €100 млрд, ЕС не подтвердил данные цифры. До сих пор речь шла о €60 млрд.

Дата начала переговоров была назначена после проведения внеочередных парламентских выборов в Великобритании, назначенных на 8 июня.