Манчестер, Великобритания, 23 мая, 2017, 07:17 — ИА Регнум.

Госпитализация 59 человек после взрыва в городе Манчестере (Великобритания) проведена экстренными службами, сообщило северо-западное подразделение скорой помощи (North West Ambulance Services NHS Trust) в Twitter.

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Нескольким пострадавшим госпитализация не потребовалась — им оказали помощь на месте.

«Служба скорой помощи доставила в больницы 59 пострадавших, а также оказала помощь на месте людям, получившим незначительные ранения», — сообщили в NHS.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 22 мая на крупнейшей спортивной арене Великобритании — стадионе «Манчестер-арена», где проходил концерт американской певицы Арианы Гранде, прогремели два взрыва. Погибли 19 человек.

Полиция рассматривает случившееся как теракт. Британский премьер-министр Тереза Мэй выступила с заявлением в связи со взрывами, заявив, что произошел «ужасающий террористический акт».

Стоит отметить, что, по данным СМИ, правящая Консервативная партия Великобритании в связи со случившимся приостановит свою предвыборную кампанию к парламентским выборам, которые назначены на 8 июня.