Ростов-на-Дону, 23 мая, 2017, 07:16 — ИА Регнум. Гандболистки «Ростов-Дона» вернули звание чемпионок России, упущенное в 2016 году. Со счётом 26:18 была повержена тольяттинская «Лада», игру которой наставник Левон Акопян назвал безвольной и бездарной. Что же касается ростовчанок, то они довели финальную серию до двух побед и завоевали право выступить в Лиге чемпионов ЕГФ в будущем сезоне, передаёт корреспондент ИА REGNUM 23 мая.

‪rostovhandball.ru‬ ГК «Ростов-Дон»

Четыре месяца, которые у руля команды находится француз Фредерик Бужан, наставник назвал фантастическими. На прошлой неделе ГК «Ростов-Дон» праздновал победу в Кубке ЕГФ, завоевав трофей впервые в новейшей истории команды.

«В чемпионате России выиграли 27-й матч подряд. Кому-то может показаться, что победа далась легко, но это не так. Очень тяжелым был первый матч, мы сделали из него правильные выводы. Важно было найти грань между стрессом и чрезмерной уверенностью», — сказал после встречи Бужан.

Ранее по теме: Кубок ЕГФ достался «Ростов-Дону»: немецкие гандболистки обиделись

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первая половина сезона 2016/17 выдалась для гандболисток с берегов Дона довольно сложной и в физическом плане, и в психологическом. Так, например, игроки не успели восстановиться и сыграться после золотого выступления на Олимпиаде-2016 в Рио. Поэтому и европейское турне в Лиге чемпионов ЕГФ не удалось — гандболистки покинули групповую стадию. В этой связи в ноябре 2016 года датчанин Ян Лесли покинул команду.

Его сменил Фредерик Бужан, который тут же принялся восстанавливать травмированных игроков и командный дух.

Ранее по теме: «Ростов-Дон» не умер! Команда жива и готова бороться»