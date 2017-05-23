Новосибирск, 23 мая, 2017, 07:33 — ИА Регнум. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий заработал за 2016 год более 4,8 млн рублей, супруга главы области задекларировала 241,1 тыс. годового дохода. Сведения опубликованы на сайте правительства региона. Согласно документу, в собственности у Городецкого жилой дом 49,4 кв.м., земельный участок 428 кв. м и гараж 46,9 кв.м. Кроме того, в совместной собственности с супругой у губернатора имеется жилой дом 510,6 кв.м. и земельный участок 997 кв.м. У жены Городецкого также есть автомобиль Lexus RX 450h. По сравнению с 2015 годом губернатор Новосибирской области стал больше зарабатывать — его доход в 2015 году составлял 4,7 млн рублей.

Анна Алябьева ИА REGNUM Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий

Первый заместитель губернатора Юрий Петухов за 2016 год заработал 3,35 млн рублей. В собственности у Петухова квартира 55,6 кв. м., еще две — в пользовании (118,4 кв. м. и 140,6 кв. м.), одна из них принадлежит супруге и ребенку. Также чиновнику принадлежит земельный участок 1,2 тыс. кв.м. Супруга Юрия Петухова задекларировала доход в 303,6 тыс. рублей и автомобиль Hyundai Santa Fe.

Первый заместитель председателя правительства Новосибирской области Владимир Знатков рассказал о годовом заработке в 2,99 млн рублей. Согласно официальным сведениям, у Знаткова в собственности нет никакой недвижимости, он пользуется квартирой на 92,5 кв. м., принадлежащей супруге. Владимиру Знаткову, правда, принадлежит автомобиль Land Rover, а супруге — Volkswagen. Она заработала за 2016 год 1, 3 млн рублей.

Юрий Прощалыкин по итогам 2016 года стал самым богатым заместителем новосибирского губернатора, заработав 3,64 млн рублей. Также в собственности у Прощалыкина квартира 121,6 кв. м. и земельный участок 0,1 га. У супруги — коттедж 475,8 кв. м. и четыре участка. Замгубернатора принадлежат две лодки и прицеп для водной техники, супруге — автомобиль RAV-4.

Годовой доход еще одного заместителя губернатора Сергея Сёмки составил 2,8 млн рублей. Замгубернатора Анатолий Соболев отчитался о 2,86 млн дохода, а Александр Титков — о почти 2,74 млн рублей.

Что касается членов новосибирского правительства, то больше других за прошедший год заработал начальник департамента информатизации и развития телеконникационных технологий Анатолий Дюбанов — 12,07 млн рублей.