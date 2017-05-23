Белград, 23 мая, 2017, 07:04 — ИА Регнум. Экс-министр обороны Сербии Братислав Гашич, лишившийся поста в 2015 году из-за неудачной шутки в адрес журналистки, возглавит разведывательное ведомство страны — Агентство информационной безопасности (БИА), сообщает белградское издание Blic.

Mil.ru Братислав Гашич

Отмечается, что инициатором назначения выступил премьер-министр и избранный президент Сербии Александр Вучич.

Источники сообщают, что, несмотря на отставку, Братислав Гашич, являющийся одним из высокопоставленных членов правящей «Сербской прогрессивной партии», до настоящего времени входит в круг людей, пользующихся самым высоким доверием будущего президента.

«Я до сих пор делал всё, что было в интересах Сербии. Это из тех предложений, от которых не отказываются, для меня это будет честью», — заявил журналистам сам Гашич, отметив, что «речь идёт об одном из самых ответственных постов для безопасности страны».

Выбор Александра Вучича подвергли критике представители оппозиционных партий, выступившие с заявлениями о том, что выдвижение кандидатуры Гашича свидетельствует о «политизации спецслужб» и является шагом к созданию «полицейского государства».

В «Сербской прогрессивной партии» в ответ на это выразили уверенность, что Гашич на новом посту «внесёт максимальный вклад в обеспечение безопасности страны и её граждан». В партии также отметили, что, несмотря на обстоятельства его отставки с поста главы Минобороны, Гашич был одним из лучших министров, о чём свидетельствуют результаты — «сохранение суверенитета страны, возрождение сербской армии и улучшение положения всех служащих Армии Сербии».

Агентство информационной безопасности, которое должен возглавить Братислав Гашич, отвечает за разведывательную и контрразведывательную деятельность, сбор и анализ данных, касающихся безопасности страны и её граждан, противодействие деятельности, связанной с организованной преступностью, внутренним и международным терроризмом.

Как сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года Братислав Гашич оказался в центре скандала, допустив грубую шутку в адрес репортёра телеканала B92 на пресс-конференции в городе Трстеник. Во время съёмки журналистка присела на колени, чтобы не мешать коллегам, на что министр заметил, что «любит журналисток, которые так просто встают на колени».

Позднее Гашич публично извинился перед женщиной, признав своё поведение «позорным и скандальным», и заявил, что «искренне сожалеет» о сказанном. Тем не менее оппозиционные партии и журналистские ассоциации выступили с призывами к отставке министра.

Премьер-министр Александр Вучич, узнав об инциденте, заявил, что был шокирован поведением министра, и отметил, что Гашич далее не может занимать свой пост. В то же время он признал, что решение об отставке далось ему непросто, поскольку Гашич является его другом и партнёром по работе в правительстве.