Пекин, 23 мая, 2017, 06:10 — ИА Регнум. Юань укрепился на 12 базисных пунктов по отношению к американской валюте, сообщает агентство «Синьхуа».

Иван Шилов ИА REGNUM Валюта

Курс китайской валюты на 23 мая составил 6,8661 юаней за доллар США, что на 12 базисных пунктов выше, чем днем ранее.

Китай продолжает удерживать высокий курс национальной валюты по отношению к доллару США после предшествовавшего сильного ослабления в марте-апреле 2017 года. В мае же юаню удалось «отыграть» у доллара более 400 базисных пунктов, достигнув максимального своего значения с 20 февраля 2017 года.

Власти Китая объясняют колебания курса национальной валюты структурной экономика-финансовой реформой, начатой в 2015 году и призванной в том числе усовершенствовать методику расчета курса юаня. В то же время, некоторые эксперты преимущественно из стран Европы и США убеждены в целенаправленной спекуляции Китаем курсом валюты с целью получения максимальных экономических выгод. Пекин, в свою очередь, подобные обвинения отрицает.