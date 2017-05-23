Владивосток, 23 мая, 2017, 06:05 — ИА Регнум. Голливудский актёр Стивен Сигал намерен оформить в собственность «дальневосточный гектар» в Приморском крае. Об этом 23 мая сообщает пресс-служба региональной администрации.

(сс) K Zhestovskaya Гражданин Российской Федерации Стивен Сигал

Как предполагается, процедура оформления собственности актёром будет происходить в рамках специального проекта на российском телевидении.

В рамках телешоу зрителям будет подробно рассказано о всех этапах, которые пройдёт Стивен Сигал, — от выбора земельного участка и подачи заявления до оформления земли в собственность.

Отмечается, что задачей нового шоу станет популяризация федерального закона «О дальневосточном гектаре».

В дальнейшем актёр намерен использовать свой гектар для строительства многофункционального спортивного комплекса, где он планирует проводить мастер-классы и встречи со спортсменами.

Напомним, Стивен Сигал с ноября 2016 года является обладателем российского гражданства. Паспорт голливудском актёру вручил лично президент России Владимир Путин.